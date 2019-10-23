Новосибирская область потеряла на долгостроях 307 миллионов рублей

Марина Цурмаст
 
Ирина Диденко
Заместитель председателя комитета Заксобрания НСО по бюджетной политике Ирина Диденко

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области назвали главные причины «заморозки» объектов капитального строительства в регионе и выдвинули предложения по решению ситуации с долгостроями.

31 объект капитального строительства в Новосибирской области уже «морально» устарел и не может быть достроен – такая информация прозвучала на прошедшем заседании комитета Законодательного собрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности 23 октября. В эти проекты область уже вложила 307 млн рублей, которые теперь безвозвратно потеряны для бюджета.

Всего же, как ранее писал «Континент Сибирь», в регионе зарегистрирован 671 незавершенный объект капитального строительства, находящийся в государственной и муниципальной собственности, для достройки которых необходимы 87,4 млрд рублей.

Все долгострои, по мнению парламентариев, можно разделить на две категории по уровню готовности и использовать разные подходы для завершения строительства.

«Если по какой-то причине необходимость в строительстве объекта отпала, но есть земля и проведены проектно-изыскательные работы, то можно заменить его на другой объект. Например, планировалось строительство бассейна, а можно построить хоккейную коробку, — отметила заместитель председателя комитета Заксобрания НСО по бюджетной политике Ирина Диденко. —  Есть объекты, по которым строительство уже начато. Здесь тоже могут быть приняты совершенно разные решения. Для проработки всех вариантов была создана депутатская рабочая группа».

Часть объектов незавершенного строительства планируется ввести в федеральные программы. Так, именно за счет федеральных средств будет достроен областной перинатальный центр. При этом «замороженными» в регионе до сих пор остаются такие крупные объекты, как, например, противотуберкулезный диспансер и  подстанция «Новая Академическая».

Среди причин появления долгостроев депутаты Заксобрания называют отсутствие своевременного финансирования строительства в полном объеме, а также некачественно проведенные проектные и изыскательные работы.

«Бывает, что инициатива исходит от группы людей, которые со временем либо утрачивают интерес к строительству объекта, либо приходит другая группа, которая видит для себя иные приоритеты. И ряд таких объектов повисает в воздухе, потому что на них не хватает финансирования. Сейчас мы их оцениваем с точки зрения актуальности строительства, в том числе с привлечением частного капитала», — уточнила Ирина Диденко.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook и ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  