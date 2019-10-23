Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области назвали главные причины «заморозки» объектов капитального строительства в регионе и выдвинули предложения по решению ситуации с долгостроями.

31 объект капитального строительства в Новосибирской области уже «морально» устарел и не может быть достроен – такая информация прозвучала на прошедшем заседании комитета Законодательного собрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности 23 октября. В эти проекты область уже вложила 307 млн рублей, которые теперь безвозвратно потеряны для бюджета.

Всего же, как ранее писал «Континент Сибирь», в регионе зарегистрирован 671 незавершенный объект капитального строительства, находящийся в государственной и муниципальной собственности, для достройки которых необходимы 87,4 млрд рублей.

Все долгострои, по мнению парламентариев, можно разделить на две категории по уровню готовности и использовать разные подходы для завершения строительства.

«Если по какой-то причине необходимость в строительстве объекта отпала, но есть земля и проведены проектно-изыскательные работы, то можно заменить его на другой объект. Например, планировалось строительство бассейна, а можно построить хоккейную коробку, — отметила заместитель председателя комитета Заксобрания НСО по бюджетной политике Ирина Диденко. — Есть объекты, по которым строительство уже начато. Здесь тоже могут быть приняты совершенно разные решения. Для проработки всех вариантов была создана депутатская рабочая группа».

Часть объектов незавершенного строительства планируется ввести в федеральные программы. Так, именно за счет федеральных средств будет достроен областной перинатальный центр. При этом «замороженными» в регионе до сих пор остаются такие крупные объекты, как, например, противотуберкулезный диспансер и подстанция «Новая Академическая».

Среди причин появления долгостроев депутаты Заксобрания называют отсутствие своевременного финансирования строительства в полном объеме, а также некачественно проведенные проектные и изыскательные работы.

«Бывает, что инициатива исходит от группы людей, которые со временем либо утрачивают интерес к строительству объекта, либо приходит другая группа, которая видит для себя иные приоритеты. И ряд таких объектов повисает в воздухе, потому что на них не хватает финансирования. Сейчас мы их оцениваем с точки зрения актуальности строительства, в том числе с привлечением частного капитала», — уточнила Ирина Диденко.

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