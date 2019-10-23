В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКД 2.0) на участке автодороги Барабинск – Зюзя – Квашнино положили новый асфальт.

Торжественное открытие участка автодороги в Барабинском районе Новосибирской области протяженностью 4 км состоялось 23 октября. Оно прошло с участием регионального минтранса.

По словам начальника управления дорожного комплекса министерства транспорта и дорожного хозяйства региона Сергея Эпова, реконструкция проведена с целью повышения качества данного отрезка дороги и расширения его пропускной способности.

В сообщении пресс-службы сказано, что дорожные строители в текущем году выполнили полный комплекс земельных работ, а также обустроили новое дорожное покрытие из асфальтобетона. На участке укреплены обочины, построена водопропускная труба, появились новые дорожные знаки и разметка. Подрядчиком выступила компания ОАО «Новосибирскавтодор». Стоимость работ составила 172 млн рублей (средства выделены из областного и федерального бюджетов в рамках нацпроекта). За три года общая протяженность реконструированной дороги, где вместо щебеночного появилось асфальтобетонное покрытие, составила 11,2 км.

«Дорога Барабинск – Зюзя – Квашнино является значимым объектом дорожно-транспортной инфраструктуры Барабинского района. Она имеет большую социальную значимость – связывает населенные пункты Зюзя и Квашнино с районным административным центром Барабинском, с федеральной трассой. Данная дорога ведёт к одному из самых любимых мест отдыха жителей Новосибирской области – озеру Чаны, а также до санаториев и детских оздоровительных лагерей», – отметил Сергей Эпов.

Всего в рамках нацпроекта БКД 2.0 в этом году в нормативное состояние будет приведено 204,5 км на 121 объекте. 67 из них находятся в полной готовности. Новая дорожная одежда, тротуары, разметка, знаки появятся в Оби, Бердске, Искитиме, Новосибирске, Кольцово, а также на региональных и межмуниципальных автодорогах. В 2019 году по нацпроекту финансирование составит порядка 5,7 млрд рублей.

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