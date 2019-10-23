Андрей Травников провел личный прием граждан, в рамках которого рассмотрел вопросы капитального ремонта дорог и строительства социальных объектов.

Прием состоялся 23 октября в приёмной президента РФ в СФО. Жители рабочего поселка Коченево обратились к губернатору Новосибирской области с просьбой оказать содействие в ремонте одиннадцати автодорог населенного пункта. На данный момент они находятся в аварийном состоянии.

По словам главы региона, восемь километров улиц поселка будет отремонтировано в ближайшие два года. Работы выполнят в рамках госпрограммы «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области на 2015-2020 годы».

Министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский сообщил, что на необходимые ремонтные работы запланировано более 20 млн рублей. Также Костылевский рассказал о предстоящем соглашении, которое будет заключено с администрацией Коченевского района. В соответствии с ним в ближайшие месяцы будут определены лимиты на ремонт дорог относительно 2021 года.

По данным пресс-службы, сегодня планируется, что шесть из обозначенных улиц, будут отремонтированы в 2020 году, еще пять — в 2021. Схема долгосрочного планирования, которая действует сегодня в Новосибирской области, при высоких темпах работ позволяет району часть объектов 2021 года начать ремонтировать уже в следующем.

«Если наши коллеги в районе хорошо развернутся — у них будет возможность выполнить часть с опережением графика: ремонты, которые запланированы на 2021 год, начинать в 2020. Мы подтверждаем, что все объёмы работ будут профинансированы: все 11 улиц попадают в программу на 2020-21 годы», — отметил Андрей Травников.

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