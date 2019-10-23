Иркутская область представит международный товарный знак производителей продовольственных товаров региона на Китайской международной выставке INIF 2019.

По сообщению пресс-службы областного правительства, выставка посвящена пищевым продуктам, напиткам и теме здорового питания. Мероприятие состоится в ноябре в Пекине.

По словам губернатора Иркутской области Сергея Левченко, цитата которого приводится в сообщении, в настоящее время бренд проходит процедуру регистрации товарного знака. Спецзнаком будет отмечена продукция более 30 предприятий, ориентированных на экспорт.

Из области идёт масложировая, мукомольная продукция, зерно, кондитерские изделия и товары из дикоросов. Сергей Левченко отметил, что с 2015 года в регионе действует товарный знак для внутреннего рынка, гарантирующий высокое качество – «Продукты Приангарья». Правом его использования обладают 44 предприятия агропромышленного комплекса Иркутской области.

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