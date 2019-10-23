Более полумиллиарда рублей планируется дополнительно направить в Новосибирскую область. Средства пойдут на строительство волейбольного центра.

Госдума рассматривает предложение правительства региона о дополнительном финансировании проекта строительства волейбольного центра в Новосибирске. По сообщению пресс-службы, соответствующие поправки правительством области в федеральный бюджет на 2019 год уже внесены.

«Хочу особо отметить вопрос, который поднимало правительство Новосибирской области. Поправками предлагается дополнительно выделить 531 млн рублей на строительство волейбольного центра в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по волейболу в 2022 году. Это позволит ускорить завершения строительства центра», – отметил первый заместитель председателя государственной думы Александр Жуков.

Напомним, что под строительство крупнейшего за Уралом волейбольного центра отдано около 4,5 га. Работы стартовали летом прошлого года недалеко от пересечения улиц Фрунзе и Ипподромской. Площадь всех зданий комплекса будет около 20 тысяч кв. м. Спортивная и тренировочная арены смогут принимать одновременно более пяти тысяч зрителей.

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