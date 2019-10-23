Мэр Новосибирска Анатолий Локоть встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Хорватии в РФ Томиславом Царом.

В ходе беседы обсуждались темы сотрудничества в сферах городского хозяйства, строительства, науки, а также налаживание побратимских отношений с городами Хорватии.

«Новосибирск – промышленный, логистический и культурный центр Сибири», – презентовал город Анатолий Локоть. Также мэр рассказал об уже имеющемся опыте в установлении побратимских связей с городами стран Европы. Речь шла о подписании договора с болгарским городом Варна и с несколькими городами бывшего Советского Союза. «Работа в этом направлении будет продолжена. У нас много точек соприкосновения, перспективных направлений для сотрудничества», – отметил Анатолий Локоть.

Посол Хорватии впервые посетил столицу Сибири. По его словам, сегодня сотрудничество между странами выходит на новый уровень. Это касается развития правительственного взаимодействия, культурного сотрудничества (в данный момент в Москве проходит месяц хорватской культуры) и налаживания экономических связей.

Томислав Цар рассказал, что сейчас готовится подписание документов о сотрудничестве между Новосибирском и столицей Хорватии (город Загреб). «Мы намерены развивать сотрудничество не только между главными городами двух стран, но и с регионами. В ближайший месяц Хорватию посетит делегация Новосибирска. Во время визита будут рассмотрены возможности реализации совместных экономических и культурных проектов», – прокомментировал посол.

Во время обсуждения перспективы сотрудничества в сфере городского хозяйства гости представили проект мусороперерабатывающего завода, построенного в Костроме. Его деятельность дала хорошие результаты, и мэр поручил профильному ведомству обсудить возможность реализации проекта в Новосибирске. Хорватская сторона высказала готовность стать инвестором мероприятия. Кроме того, делегация презентовала технологии по переработке биоотходов с птицефабрик, животноводческих комплексов и по утилизации медицинских отходов.

Делегация Республики Хорватии в рамках пребывания в регионе посетит Технопарк Новосибирского Академгородка, Новосибирскую городскую торгово-промышленную палату, а также проведет встречи с предпринимательским сообществом.

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