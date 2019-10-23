Власти Новосибирской области проведут дополнительную экспертизу одного из объектов долгостроя «Новомарусино».

Экспертиза долгостроя в микрорайоне «Новомарусино», обманутые дольщики которого устроили голодовку перед зданием правительства региона, будет проведена за счет средств областного бюджета.

По результатам экспертизы станет ясно, возможно ли будет закончить работы на объекте с учетом всех нарушений, которые допустил застройщик. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«На сегодняшний день самый сложный в решении объект — это «Новомарусино», это целый жилой комплекс, шесть объектов в разной степени готовности. Наиболее сложная ситуация в отношении жилого дома с высокой степенью готовности — там, по сути, выполнен силовой каркас здания, но, по предварительным оценкам экспертов, нарушены все нормы строительства. Для того, чтобы оценивать, возможно ли на основании этого проекта завершить это здание или придется его сносить под ноль, требуется провести дополнительную экспертизу», – сказал Андрей Травников на совещании по вопросу решения проблем обманутых дольщиков в регионах Сибири при полномочном представителе президента РФ в СФО Сергее Меняйло.

По словам губернатора, компания, приступившая к проверке, уже дала предварительные оценки. «Первые выводы, к сожалению, неутешительные: судя по всему, окончательное заключение эксперта будет, что дом придется сносить», — прокомментировал Андрей Травников. Однако глава отметил, что при получении окончательного заключения, власти выработают финансовую схему достройки этого объекта и уточнят график решения проблемы.

По мнению мэра Новосибирска Анатолия Локтя, в ситуации также должны разбираться правоохранительные органы.

Ранее «Континент Сибирь» писал о голодовке, организованной жителями долгостроя «Новомарусино». Люди стояли перед зданием правительства Новосибирской области, требуя решить их проблему с жильем.

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