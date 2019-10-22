В 2019 году власти регионов Сибирского федерального округа восстановили права 700 обманутых дольщиков.

«В текущем году в регионах Сибири права восстановлены только 700 человек. Семь домов исключены из числа проблемных. В Новосибирской области решены вопросы в отношении четырех многоквартирных домов», – сообщил на совещании по вопросу решения проблем обманутых дольщиков в регионах Сибири полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

Для достройки домов власти в регионах предоставляют застройщикам субсидии на техническое присоединение к сетям, установку лифтов и лифтового оборудования, а также благоустройство территории. Дольщикам при этом частично компенсируются процентные ставки по кредитам.

За прошлый год восстановлены права более 2 тысяч дольщиков. На тот момент в регионах Сибири числилось 155 долгостроев, а в реестр пострадавших были включены больше 3 тысяч человек.

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