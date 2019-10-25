В течение двух месяцев инвестиционное подразделение ВТБ тестировало технологию VR-консультирования в десяти отделениях банка – в том числе в Новосибирске. Подведя итоги пилотного проекта, руководство банка признало его успешным и приняло решение масштабировать данную технологию на другие офисы банка.

«Каждый пятый пользователь, протестировавший сервис, открыл счет и начал инвестировать средства. Это очень хороший показатель по конверсии, –прокомментировал главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции», старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Владимир Потапов. – Мы видим растущий интерес населения к рынку капитала. VR-консультант наглядно показывает тем, кто еще не вкладывался в ценные бумаги, как можно заработать на инвестициях. Поэтому с учетом успеха на этапе пилотирования принято решение о тиражировании сервиса по сети офисов».

С помощью очков виртуальной реальности пользователь сможет узнать, какие жизненные задачи поможет решить открытие брокерского счета,поставить финансовую цель. VR-консультант показывает, как различные инвестиционные стратегии могут привести к ее достижению.

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