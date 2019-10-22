Житель Кузбасса Михаил Трусов подал иск на 11 млн рублей к семерым из восьми фигурантов дела по ТЦ «Зимняя вишня». В пожаре мужчина потерял двух дочерей.

По сообщению РИА-Новости, дело рассматривается в Заводском районном суде Кемерово. «Иск к семи фигурантам: Судденок, Богдановой, Полозиненко, Никитину, Бурсину, Антюшину, Соболеву», – озвучил судья.

Согласно документу, Михаил Трусов требует 3 миллиона рублей с подсудимых за моральный ущерб, связанный с нанесенным его здоровью вредом, и по 4 миллиона рублей морального ущерба за смерть каждой дочери — 2009 и 2013 годов рождения.

В сам день пожара в ТЦ «Зимняя вишня» мужчина пришел в кинотеатр вместе со своими детьми. Когда они начали терять сознание от дыма, Михаил принял решение обследовать эвакуационный выход из кинозала и попытался выйти в задымленный коридор. Он очнулся уже в скорой помощи. Девочки остались в зале и погибли.

Одного из фигурантов, начальника караула кемеровской пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина, Трусов в иске не указал. Пострадавший считает, что Генин может быть причастен к его спасению.

Напомним, что при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 60 человек, многие из них — дети. Возгорание началось днем 25 марта, потушить здание удалось только на следующий день.

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