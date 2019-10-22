Новосибирским инвесторам будут давать деньги за баллы

Министерство экономического развития Новосибирской области представит депутатам регионального парламента разработанную систему критериев оказания господдержки инвестиционным проектам.

Во вторник на заседании комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного собрания Новосибирской области аудитор региональной КСП Елена Саблина рассказала о проверки использования средств облбюджета на поддержку инвесторов. Всего, по данным аудитора, за 2016 – 2018 год в регионе господдержку получили 43 инвестора на сумму 1 млрд 533 млн рублей. Из них 1 млрд 43 млн рублей были предоставлены в форме налоговых льгот. Ряд мер господдержки, по словам Елены Саблиной, инвесторам не оказывались. К примеру, не предоставлялись государственные гарантии Новосибирской области, не субсидировались затраты по установке выставочного оборудования. Общий объем затрат по реализации инвестпроектов за это время превысил 58 млрд рублей, половину объема обеспечили 5 проектов «Сибирского антрацита», «ВПК Ойл», тепличного комбината «Толмачевский» и «Марса». 5 млрд 260 млн рублей поступило от реализации инвестпроектов в консолидированный бюджет Новосибирской области.

Аудитор также назвала выявленные в ходе проверки нарушения, одним из которых является отсутствие четких критериев, по которым господдержка выделяется инвестору или, наоборот, прекращается. «К примеру, в протоколе инвестору отказывают в победе на конкурсе, ничем это не мотивируя. Нужно, чтобы если признавался победителем, то по четким критериям, если инвестору отказывают – он должен четко знать, почему. Все должно быть записано в протоколе. Сейчас внедрили балльную систему оценки инвестпроектов, посмотрим, как будет работать», — рассказала Елена Саблина.

Как пояснил членам комитета заместитель министра экономического развития региона Виталий Шовтак, изменения в процедуру предоставления господдержки тем или иным инвестпроектам были приняты, чтобы «исключить субъективизм» при принятии решений. Всего будет 7 критериев, однако детали представитель министерства пока не назвал. Планируется, что критерии в конце октября представит парламентариям глава министерства экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

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