В АО «УК «Кузбассразрезуголь» определили участников регионального этапа научно-технического конкурса «Инженериада УГМК», рекомендованных к выходу в финал.

Конкурс проводится для выявления и поддержки ребят, имеющих способности к техническому творчеству и изобретательству. Отборочный тур конкурса среди юных инженеров Кузбасса проходит при поддержке угольной компании уже в третий раз.

В этом году на региональный этап в Кузбассе были представлены 11 инженерных проектов, прошедшие заочный этап конкурса. Авторами этих научно-технических разработок выступают кузбасские школьники в возрасте от 12 до 17 лет из Кемерова, Новокузнецка и Междуреченска. Проекты юных инженеров оценивало конкурсное жюри. В его состав вошли специалисты УК «Кузбассразрезуголь» и Областного центра детского технического творчества.

Победителями кузбасского этапа «Инженериады УГМК» стали три проекта: «Разработка симулятора по отработке порядка действий в чрезвычайных ситуациях на промышленном объекте», «Разработка системы умного освещения для производственных помещений» и «Мобильная система освещения и видеонаблюдения для карьерных работ с солнечной панелью». После школьники представят свои работы в финале научно-технического конкурса, который состоится в марте 2020 года в Техническом университете УГМК в г. Верхняя Пышма Свердловской области.

Проекты кузбасских школьников, разработанные ими при поддержке УК «Кузбассразрезуголь», уже становились победителями межрегионального научно-технического конкурса «Инженериада УГМК» в двух номинациях: «Горное дело» в 2018-м и «Экология и безопасность» – в 2019 году.

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