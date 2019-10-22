Форум «Мой бизнес» для предпринимателей состоится 2 ноября в ЦСП «Заря» города Новосибирска. Он будет проходить при поддержке минэкономразвития России и правительства региона. Участие в форуме бесплатное.

Перед аудиторией выступят 10 федеральных и 6 региональных спикеров: государственные деятели, успешные бизнесмены и авторы бестселлеров.

«Мы планируем привлечь интересный пул спикеров, который обычно можно увидеть на крупных бизнес-мероприятиях. Они затронут насущные темы: построение модели бизнеса, общение с клиентами и персоналом, выстраивание политики в соцсетях», – рассказал вице-президент бизнес-школы «Синергия» (оператор федерального проекта «Популяризация предпринимательства») Юрий Мурадов.

По словам заместителя начальника отдела развития малого и среднего предпринимательства регионального минпромторга Ирины Турчак, количество действующих малых предприятий области составляет 142,7 тысяч единиц. Этот показатель ставит регион на лидирующие позиции относительно других субъектов СФО.

В начале 2020 года в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Новосибирской области откроется Центр инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Об этом говорится в сообщении пресс-службы.

«Одним из важных мероприятий, реализуемых в рамках нацпроекта, является создание в начале 2020 года в регионе Центра «Мой бизнес», который объединит в себе инфраструктуру поддержки предпринимательства», – прокомментировала Ирина Турчак.

Правительством региона предусмотрены разноплановые меры господдержки предпринимателей. Субъектам МСП в рамках региональной госпрограммы из областного бюджета предоставляются субсидии на возмещение затрат в сфере бытового обслуживания, по договорам лизинга, на приобретение оборудования. Также проводятся обучающие мастер-классы и семинары, мотивирующие новосибирцев создавать и развивать свое дело.

Форум предназначен для начинающих предпринимателей и для тех, кто только задумывается о создании своего дела. Предполагается, что в мероприятии примут участие более 2000 новосибирцев. Зарегистрироваться и ознакомиться с программой предстоящего события можно на сайте.

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