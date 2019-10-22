Компания по строительству дорог и автомагистралей выплатила своим сотрудникам задолженность по зарплате в размере 83,7 млн рублей после проверки прокуратуры.

Прокуратура Октябрьского района Новосибирска проверила в ООО «Сибавтобан» исполнение трудового законодательства. По ее результатам установлено, что в организации перед 896 работниками с декабря 2018 года по март 2019 года образовалась задолженность по выплате заработной платы на сумму более 83,7 млн рублей.

Руководителю внесено два представления об устранении нарушений трудового законодательства, выплате работникам заработной платы и денежной компенсации. В отношении генерального директора общества и юридического лица возбуждены административные дела по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). Также после рассмотрения органом предварительного расследования материалов проверки, в отношении генерального директора организации возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

На данный момент организация полностью выплатила трудовому коллективу задолженность по заработной плате. Трудовые права работников восстановлены.

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