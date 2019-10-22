Заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут взять ипотечные каникулы сроком на 6 месяцев.

Отдел по защите прав потребителей департамента по социальной политике мэрии Новосибирска извещает граждан о предоставлении ипотечных каникул для заемщиков, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

С 31 июля 2019 года вступили в силу изменения законодательства в сфере финансовых услуг (№ 353-ФЗ от 21.12.2013). Согласно дополнениям, внесенным в закон, физические лица, заключившие кредитный договор не для осуществления предпринимательской деятельности, обязательства по которому обеспечены ипотекой, могут обратиться к кредитору с просьбой об изменении условий сделки.

Эти условия предусматривают приостановление исполнения заемщиком своих обязательств, либо уменьшение размера платежей на срок, определенный заемщиком. Так называемый – льготный период. Кроме того, в документе прописаны обстоятельства, которые имеются в виду под термином «трудная жизненная ситуация», а также указан перечень требований к получению ипотечных каникул. Их длительность не превышает 6 месяцев.

Для получения помощи в составлении заявления в адрес кредитной организации граждане Новосибирска могут обратиться к специалистам по защите прав потребителей в администрации районов и отдела по защите прав потребителей департамента по социальной политике мэрии города.

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