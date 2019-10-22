Делегация Новосибирской области во главе с губернатором региона Андреем Травниковым начала работу на площадках Московского международного форума инновационного развития — 2019.

Мероприятия продлятся с 21-22 октября в Сколково. В эти дни губернатор встретится с представителями власти и крупного бизнеса, подпишет соглашения, а также станет участником пленарной сессии «Интеллектуальная экономика. Три дилеммы для цифровой нации».

Главной целью форума является развитие и коммерциализация новейших технологий. Кроме того, акцент будет сделан на актуализацию мировых технологических брендов и формирование новых методов сотрудничества в инновационной сфере. На мероприятии обсудят становление новой экономики, невозможной сегодня без применения цифровых технологий, а также технологии искусственного интеллекта.

В Новосибирской области создана и продолжает развиваться одна из сильнейших в России инновационная инфраструктура, которая включает ряд индустриальных и технологических парков. Два года назад во время работы форума «Открытые инновации — 2017» был подписан меморандум о создании регионального оператора «Сколково» на базе Технопарка Новосибирского Академгородка. Новосибирская область стала одной из первых, поддержавших инициативу по созданию региональных операторов «Сколково» в своих технопарках.

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