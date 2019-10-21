Количество трансферных пассажиров аэропорта увеличилось на 32% по сравнению с периодом прошлого года. Их доля в общем пассажиропотоке составила 27%.

По данным пресс-службы аэропорта, за девять месяцев 2019 года Толмачёво обслужил 5 100 531 пассажира (+14%). В сентябре пассажиропоток составил 650 099 человек, увеличившись на 8,9% по сравнению с показателем 2018 года.

Самыми популярными направлениями по итогам первого осеннего месяца текущего года среди пассажиров стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь.

Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) им. А.И. Покрышкина — крупнейший за Уралом транзитный авиаузел на важнейших направлениях между Европой и Азией. По итогам 2018 года аэропорт обслужил 5,909 млн пассажиров. На сегодняшний день маршрутная сеть аэропорта насчитывает более 95 направлений полётов.

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