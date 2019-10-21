Правительство Новосибирской области предложило в следующем году увеличить средства на зарплаты социально важным категориям работников бюджетной сферы и на социальные расходы.

21 октября на заседании регионального правительства был рассмотрен и одобрен пакет финансовых документов области на 2020 год, а также на плановые периоды 2021 и 2022 годов. Проект закона «Об областном бюджете Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» представил заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко.

«Динамика по собственным доходам от 8 до 10,5 процентов ежегодно — достойный результат. Но с другой стороны, существуют заявленная дополнительная потребность. Соответственно, весь следующий год, да и вся трехлетка 2020-2022 годы, — у нас должны пройти под лозунгом еще больше пополнения доходной базы нашего бюджета. Да, увеличение планки сверх десяти процентов прироста ежегодно – это достаточно амбициозная цель. Но цель интересная, а, самое главное, необходимая. Поэтому, принимая проект бюджета в том виде как он есть сегодня, я предлагаю определенный ориентир уже завышать», — обозначил задачу Андрей Травников.

Прогнозируется, что доходы областного бюджета 2020 года составят свыше 172,8 млрд рублей. Увеличение собственных доходов областного бюджета Новосибирской области на 2020 год ожидается в общей сумме 10 млрд 505 млн рублей. Это произойдет за счет увеличения показателей фонда заработной платы работников, инвестиций в основной капитал, промышленного производства и торговли. Также роль сыграют изменения налогового и бюджетного законодательства как федерального, так и регионального, которые вступят в действие с 1 января 2020 года.

На сферы здравоохранения, образования, демографии, культуры на 2020 год запланировано более 29 млрд рублей. 5,5 млрд рублей предусмотрено для создания комфортной для жизни среды.

По итогам обсуждения проекта регионального бюджета губернатор поддержал просьбу мэра Новосибирска Анатолия Локтя о снятии трехлетнего ограничения на действие единых нормативов отчислений от федеральных налогов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в бюджеты муниципальных образований Новосибирской области.

«Я предлагаю совместно с депутатами законодательного собрания в срочном порядке подготовить инициативу по снятию этого временного ограничения для того, чтобы дать важный политический сигнал и позволить муниципалитетам, в первую очередь, Новосибирску, нормально формировать бюджет на 2020-2022 годы», — обратился губернатор к участникам заседания.

Законопроект «Об областном бюджете Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2020 и 2021 годов» уже направлен на заключение в министерство финансов РФ, а затем будет внесён на рассмотрение в законодательное собрание Новосибирской области.

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