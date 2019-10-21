В правительстве Новосибирской области сообщили об отсутствии федерального финансирования строительства станции метро «Спортивная», в связи с чем власти региона предложили мэрии пересмотреть соглашение о возведении сооружения.

Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области со ссылкой на министра транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолия Костылевского, мэрии предложено новое соглашение сроком на один год. Прежний документ предусматривал сотрудничество, рассчитанное на три года. По словам министра, такая мера принята в связи с отсутствием федерального финансирования на строительство станции, что «исключает возможность планирования работ сразу на трехлетний период». Новое соглашение сроком на один год позволит уже в этом году провести подготовительный этап работ по строительству станции метро стоимостью 385 млн рублей. Заказчиком работ выступает мэрия Новосибирска, средства на этот этап заложены в областном бюджете. «Стоимость строительства новой станции метрополитена является значительной для областного бюджета, поэтому правительство Новосибирской области продолжит предпринимать усилия для получения федерального финансирования на строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске», – цитирует Анатолия Костылевского пресс-служба облправительства.

Напомним, власти Новосибирска рассчитывают построить станцию метро «Спортивная» в 2022 году, к предстоящему Молодежному чемпионату мира по хоккею. По предварительным подсчетам, объем инвестиций в строительство составит 1,2 млрд рублей. Станции метро «Спортивная» разместится на левом берегу Новосибирска, между станциями «Речной вокзал» и «Студенческая». Она будет напоминать «Речной вокзал»: на первом ярусе сделают кассовый зал, а на втором — две платформы. Вход на станцию будет с обеих сторон метромоста, а входную зону выполнят в едином с ЛДС архитектурном стиле.

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