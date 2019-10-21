В начале 2020 года новосибирский долгострой на улице Декабристов будет введен в эксплуатацию. Об этом заявил мэр города Анатолий Локоть в ходе выездного совещания.

Строительство 136-квартирного дома на ул. Декабристов началось в 2007 году. В 2010 все работы на объекте были приостановлены. Спустя девять лет строительство дома возобновилось. На данный момент функции застройщика исполняет ЖСК «Д-10». Генеральным подрядчиком выступает «СМУ-9».

«На этом объекте мы были год назад, тогда здесь была очень тяжелая ситуация — от действий застройщика пострадали 136 дольщиков. Сумма, которая требовалась для достройки — около 200 млн рублей. Сегодня объект в высокой степени готовности: запущены все механизмы поддержки, муниципалитет предоставил субсидии для подключения света, воды, канализации, тепла, установки лифтового хозяйства, а также благоустройства», — отметил мэр Анатолий Локоть.

По словам главы города, строительство подобных объектов ведется в сотрудничестве с правительством области. Мэр подчеркнул, что именно областной закон позволяет привлекать подрядчиков, заключать масштабные инвестиционные проекты и компенсировать их затраты землей. «Нет сомнений, что уже зимой дом будет сдан в эксплуатацию», – прокомментировал глава города.

«Помощь нам оказывают мэрия и областное правитдолгострой новосибирскельство. Дефицит средств, необходимых для достройки, составляет 60 млн рублей. Работы на доме выполнены на 80 %», – рассказал председатель правления ЖСК «Д-10» Артем Воздвиженский.

На сегодня в Новосибирске насчитывается 56 проблемных объектов жилого строительства. Планируется, что в текущем году будут введены в эксплуатацию еще шесть долгостроев.

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