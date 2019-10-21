«БКС Банк» потребовал банкротства гендиректора новосибирского «Тяжстанкогидропресса»

«БКС Банк» обратился в арбитраж, потребовав признать банкротом генерального директора новосибирского «Тяжстанкогидропресса» Николая Степакина и возглавляемый им по совместительству трубный завод «Стиллайн».

В арбитражный суд Новосибирской области иски поступили в понедельник, 21 октября. В карточках дел уточняется, что с Николая Степакина банк требует около 887 млн рублей, такая же сумма предъявлена ООО «Сервисный металлоцентр «Стиллайн», учредителем и директором которого является Николай Степакин. Даты рассмотрения исков пока не назначены.

СМЦ «Стиллайн» было создано в 2004 году, стопроцентной долей в предприятии с уставным капиталом в размере 231 млн рублей владеет Николай Степакин. Как следует из отчета за 2018 год ПАО «Тяжстанкогидропресс», в июне того же года СМЦ «Стиллайн» получил от «БКС Банк» кредит в размере 750 млн рублей до июня 2023 года. «Тяжстанкогидропресс» выступал поручителем по этому кредиту. Обеспечением по кредиту стал залог зданий и земельных участков в Новосибирске, по адресу улица Сибиряков-Гвардейцев,50 – там находится завод «Тяжстанкогидропресс». Напомним, в состав Совета директоров «Тяжстанкогидропресса» входит заместитель председателя правления АО «БКС Банк» Денис Иванищенко.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.