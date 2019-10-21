Сергей Меняйло проведет совещание по вопросу решения проблем обманутых дольщиков в регионах Сибири.

По сообщению Сибирского информационного центра, заседание состоится 22 октября в Новосибирске. Оно пройдет под председательством полномочного представителя президента РФ в СФО Сергея Меняйло. В ходе беседы будут рассмотрены вопросы законности в сфере защиты прав пострадавших дольщиков, а также результаты деятельности правоохранительных органов Сибирского федерального округа по предупреждению и предотвращению правонарушений в сфере долевого строительства.

Участниками встречи станут главы субъектов Федерации округа, руководители региональных органов власти, курирующих сферу строительства, заместитель генерального прокурора Российской Федерации Николай Шишкин, представители правоохранительных и контрольно-надзорных органов в регионах СФО.

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