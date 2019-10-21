Директор новосибирского муниципального бассейна больше года выписывал себе премии из бюджетных денег.

В картотеке сайта Железнодорожного районного суда числится заявление на директора муниципального учреждения Игоря Васина. По сообщению пресс-службы МВД РФ по Новосибирской области, Васин самостоятельно выписывал себе премии размером от 3 до 43 тысяч рублей. Общая сумма составила 183 тысячи рублей.

«61-летний житель Новосибирска, являясь директором муниципального учреждения, с целью присвоения денежных средств, находившихся на расчетном счете возглавляемого им учреждения, в нарушение действующего законодательства издавал приказы о премировании работников, включая себя в общий список сотрудников как руководителя данного учреждения», — уточнили в пресс-службе.

Главу учреждения обвиняют по ч. 3 статьи 160 («Присвоение или растрата»), то есть хищение чужого имущества с использованием своего служебного положения. В суд дело поступило 30 сентября 2019 года. На сайте организации Игорь Васин все еще числится в составе руководства.

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