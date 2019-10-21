Объем экспорта лесоматериалов из Сибири составил 2 млрд 21 млн 800 тысяч долларов США.

По данным пресс-службы Сибирского таможенного управления (СТУ), за последние 9 месяцев текущего года экспорт лесоматериалов составил 17% от общего стоимостного объёма экспорта по региону. Этот показатель уменьшился на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Большая часть вывозимого леса пришлась на поставки обработанной древесины и только 13% – на необработанные лесоматериалы. Лес пошел в 53 страны дальнего и ближнего зарубежья. Основными странами-партнерами по экспорту стали Китай, Германия, Япония и Египет. Стоимостной объем поставок в эти государства составил 93,8%.

За указанный период экспортные операции осуществили 967 участников внешнеэкономической деятельности. Стоимостной объём экспорта лесоматериалов в страны дальнего зарубежья сократился на 0,5%, в страны СНГ – на 10,8% по сравнению с указанным периодом 2018 года и составил 1 896,2 млн долларов США и 125,6 млн долларов США соответственно.

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