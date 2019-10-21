Депутаты комитета законодательного собрания расширили меры социальной поддержки многодетных семей в Новосибирской области.

На прошедшем заседании комитета ЗС по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения депутаты приняли решение о внесении изменений в статьи 8 и 9 Закона Новосибирской области «О социальной поддержке многодетных семей на территории Новосибирской области» и Закон Новосибирской области «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области». С 1 января 2020 года многодетные семьи смогут выбирать между единовременной выплатой и получением земельного участка.

На сайте законодательного собрания области сказано, что речь идет о семьях, состоящих на учете на предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства, а также на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении. Жители, которые сделают выбор в пользу выплаты средств, смогут приобрести на них участок, построить жилье, провести ремонтные работы или осуществить подключение к сетям. Но при этом они снимаются с учета на предоставление земельного участка под индивидуальное жилищное строительство.

«Расчёт величины денежной выплаты произведён из средней кадастровой стоимости земельного участка. Если депутаты готовы предложить другой механизм расчёта величины – правительство готово его обсудить», – пояснил министр труда и социальной защиты Ярослав Фролов. Размер единовременной денежной выплаты составляет: для жителей, имеющих трех детей – 216 тысяч рублей; для жителей, имеющих четырех детей – 288 тысяч рублей; для жителей, имеющих пять и более детей – 360 тысяч рублей.

Председатель комитета Игорь Гришунин предложил вынести на обсуждение вопрос объема выплачиваемых сумм между первым и вторым чтением,а также привлечь к этой дискуссии общественников и депутатов районного и муниципального уровней.

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