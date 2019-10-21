Вице-президент РФ Виталий Мутко одобрил передачу федеральных земель в Омской области, которые пойдут на решение проблем обманутых дольщиков региона.

По сообщению пресс-службы Виталия Мутко, в ходе встречи с губернатором Омской области Александром Бурковым вице-президент дал поручение Дом.РФ произвести передачу федеральных земель под решение вопроса с обманутыми дольщиками региона. Также чиновники обсудили реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда». По словам главы области, осуществление программы проходит на высоком уровне, особенно в сфере развития городской среды.

«По итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях город Тары стал победителем. Его исторический центр будет отреставрирован и благоустроен. На проведение работ Омская область получит 75 млн рублей», – говорится в сообщении.

Кроме того, Владимирская область также получит землю, на территории которой будет построен многофункциональный спортивный комплекс на 3-3,5 тысячи мест. Это решение было озвучено Виталием Мутко главе области Владимиру Сипягину во время их рабочей встречи. Реализация проекта планируется на 2021 год.

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