Мир кино универсален и не знает границ. Сразу два важных кинематографических события, переносящих нас в столицу мирового кинематографа, стартуют в Новосибирском центре культуры и отдыха «Победа» 24 октября. Это документальный автопортрет легендарного режиссера Аньес Варда «Варда глазами Аньес», ставший ее творческим завещанием, и сборник лучших короткометражек из программы Каннского фестиваля.

Канны имени Аньес

Каннский кинофестиваль в этом году получился особенным. Организаторы решили почтить память легендарного режиссера Аньес Варда, которая скончалась в марте этого года в возрасте 90 лет. На официальном постере Каннского кинофестиваля в этом году изображена юная Аньес Варда на съемках дебютной картины «Пуэнт-Курт». Для Канн эта фотография стала манифестом, олицетворяющим страсть, самоуверенность и озорство. Фильм «Пуэнт-Курт», вышедший на экраны в 1955 году, стал предвестником французской новой волны. В будущем Аньес прозвали «дама Левого берега», в честь этого экспериментального направления в кино, связанного с литературной традицией и театром. Она также выпустила такие важные для истории кинематографа фильмы, как «Клео от 5 до 7», «Создания», «Счастье», «Без крыши, вне закона», «Лица, деревни» и многие другие.

Автопортрет в двух частях

Последняя картина «Варда глазами Аньес» — документальный рассказ, наполненный живыми и забавными историями режиссера. «Этот живой, наполненный забавными историями, умный рассказ делится на две части. В первой Аньес Варда рассказывает о своем «аналоговом» периоде с 1954 по 2000 год, и прежде всего о работе режиссера. Мы видим молодую женщину, готовую совершить революцию в кинематографе, которая всегда стремится к документальности даже в художественном кино, и чей стиль повествования меняется с каждым новым фильмом. Во второй части Варда говорит о 2000–2018 годах, показывая, как она использует цифровые технологии, чтобы передать свой особый, уникальный взгляд на мир. Это время — начало ее новой жизни в визуальном искусстве, когда она создает произведения, которых никогда раньше не видели кинозрители», — сообщает на своем сайте прокатчик картины Центр документального кино. Уникальный взгляд на мир и искусство она сохранила и пронесла через всю жизнь. И теперь об этом может узнать каждый.

Аньес и Канны

В своем последнем фильме Аньес искренне рассказывает о дружбе с ведущими режиссерами своего времени, актрисой Джейн Биркин и художником JR, об основных принципах создания своих фильмов и о любви к окружающим. Кинематографическая судьба режиссера тесно связана с Каннами: премьера ее второй полнометражной картины «Клео от 5 до 7» прошла в Каннах в 1962 году, в 2005-м Варда вошла в состав жюри кинофестиваля, и, наконец, в 2015-м в Каннах ей вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в киноискусство. Кстати, Аньес Варда также стала первой женщиной-режиссером, получившей «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе.

Лучшие из лучших

«Канны-2019. Короткий метр» — возможность почувствовать дыхание большого фестиваля в двух подборках из программы короткометражных фильмов международного Каннского кинофестиваля. Критики отмечают, что в этом году она была особенно богатой и разнообразной. Компания «Мир фестивалей» собрала и упаковала для показа в «Победе» самые лучшие картины, отмеченные кинокритиками, включая работы из основной программы, а также престижных секций Cinéfondation и «Двухнедельник режиссеров». Участниками проекта стали загадочный фильм-сюрприз, чей автор готов рискнуть статусом премьерности ради показа в России, лента молодого французского режиссера, ставшая победителем Cinéfondation, а также картины из Японии, Израиля, Венгрии и Албании. Все фильмы демонстрируются на территории России впервые. Фильмы собраны в два сеанса: «Канны-2019. Короткий метр. Программа 1» и «Канны-2019. Короткий метр. Программа 2», все картины будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами. Каннский фестиваль по-прежнему остается верным своей миссии открывать и показывать фильмы, которые развивают киноискусство и мировую киноиндустрию. Этот год — еще одно тому подтверждение.

И не только Канны!

Но и в российском кино есть имена, понятные на всех языках без перевода, — Андрей Тарковский из их числа. Сын великого режиссера Андрей Тарковский-младший снял документальную картину «Андрей Тарковский. Кино как молитва», в основе которой ранее не опубликованные аудио- и видеозаписи лекций Андрея Тарковского, его интервью, встречи со зрителями и архивные кадры со съемок фильмов. И хотя киноведами всего мира создано немало теорий о феномене Тарковского в современном искусстве, высказывание столь близкого к нему человека обладает уникальной ценностью и помогает понять, о чем думал легендарный режиссер, на что опирался при создании своих шедевров. Документальный фильм Тарковского-младшего впервые был представлен на 76-м Венецианском кинофестивале. Фильм также выйдет на экраны «Победы» 24 октября.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.