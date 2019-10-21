19 октября 2019 года ЮниКредит Банк отметил 30-летний юбилей работы на российском рынке финансовых услуг.

ЮниКредит Банк является крупнейшим российским банком с иностранным участием. По результатам 2-го квартала 2019 года по объему активов банк занимает 9-е место в рейтинге ИНТЕРФАКС-100. На конец 1-го полугодия 2019 года активы составляют около 1 316 млрд рублей, капитал — свыше 197 млрд рублей (по данным МСФО). Банк обслуживает клиентов в 100 офисах по России и представительстве в Республике Беларусь.

В 1989 году в Москве был основан Международный Московский Банк (ММБ), который в конце 2007 года официально поменял название на АО ЮниКредит Банк. ММБ стал первым из российских (тогда советских) банков, привлекший к формированию своего капитала средства иностранных банковских учреждений. В их число вошли три отечественных и пять международных банков.

С 2006 года ЮниКредит Банк вошел в рейтинг надежных российских банков, который впервые был подготовлен изданием Forbes, а в 2015 – в список системно значимых банков, впервые утвержденный Банком России.

«ЮниКредит Банк неоднократно занимал высокие места в различных профессиональных рейтингах и получал престижные награды, но главная награда для нас — доверие клиентов, многие из которых работают с банком десятилетиями. Наши клиенты, а это более 2,1 млн частных лиц и около 30 тысяч компаний, ценят широкий ассортимент продуктов и услуг, высокий профессиональный уровень сотрудников и внимательное отношение к пожеланиям клиентов. 30 лет успешной работы являются подтверждением высокой надежности и успешности банка», — говорит Михаил Алексеев, председатель правления ЮниКредит Банка.

ЮниКредит Банк принимает активное участие в социальной жизни российского общества. За прошедшие годы было реализовано множество проектов в области благотворительности, поддержки культуры, искусства и спорта.

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