В субботу, 19 октября, в Красноярском крае на реке Сейба прорвало дамбу, где велись работы золотодобывающего прииска.

Это произошло в районе поселка Щеткино на территории золотодобывающего прииска. В результате ЧП смыло два общежития временного типа, где проживали около 80 человек. По последним данным погибли 15 человек, пятеро числятся пропавшими без вести.

По сообщению пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, после докладов, которые представили президенту РФ глава МЧС Евгений Зиничев и губернатор Красноярского края Александр Усс, Владимир Путин поручил предпринять все меры по оказанию помощи людям, выяснить причины произошедшего, а также предотвратить распространение последствий обрушения дамбы на близлежащие населенные пункты.

По словам губернатора края, прорыв дамбы мог произойти из-за селевого потока с гор, сошедшего на поселок после обильных осадков. Точные причины ЧП установят специалисты. Для этого будут проведены необходимые экспертизы.

В пресс-службе СК Красноярского края главной причиной случившегося считают нарушения, с которыми велись работы на прииске. Однако отметили, что эта версия будет рассматриваться наряду с другими. Уголовное дело уже возбуждено и ведется соответствующая проверка. Задержаны три человека, один из которых директор золотодобывающего предприятия ООО «Сисим» и два сотрудника организации (начальник и мастер горного участка).

Пресс-служба минтруда России сообщила о получении семьями погибших по 1 млн рублей в качестве страховых выплат. Кроме того, Александр Усс пообещал, что пострадавшим работникам будет оказана помощь, а с семьями погибших будут работать психологи.

В главном управлении МЧС по Красноярскому краю создан оперативный штаб и организована работа горячей линии.

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