Первый замгубернатора Юрий Петухов провел заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Новосибирской области.

По сообщению пресс-службы, 18 октября состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в регионе, которое провел первый замгубернатора Юрий Петухов.

Министр образования Сергей Федорчук и исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Елена Аксёнова предоставили отчеты о проведенной органами власти работе по противодействию коррупции в учреждениях образования, социальной сферы, здравоохранения и других.

По словам начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры области Павла Илыка, в текущем году в госучреждениях региона выявлено 43 нарушения антикоррупционного законодательства. 35 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Нарушения связаны с предоставлением сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, нарушением трудовой дисциплины и выплатой заработной платы, а также личной заинтересованности.

«Для решения вопроса, связного с ненадлежащим заполнением справок о доходах, потребуется организация постоянного взаимодействия с кредитными организациями», — пояснила руководитель департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации губернатора и правительства Новосибирской области Валентина Дудникова.

Юрий Петухов подчеркнул недопустимость нарушений антикоррупционного законодательства и отметил необходимость усиления профилактических мероприятий в подведомственных учреждениях как со стороны областных исполнительных органов, так и со стороны органа области по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.