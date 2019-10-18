Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) получил грант министерства науки и высшего образования РФ в размере 128 млн рублей.

По сообщению пресс-службы ИЯФ СО РАН, средства предоставлены на 2019-2020 годы и выделены в форме субсидий в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 – 2020 годы».

Субсидии пойдут на поддержку и развитие Центра коллективного пользования «Сибирский центр синхротронного и терагерцового излучения» (ЦКП СЦСТИ). Финансы будут направлены на покупку устройств для проведения исследований. Еще часть гранта потратят на создание инфраструктуры для нового оборудования, а также на модернизацию рабочих станций и аттестацию исследовательских методик.

«Подобные субсидии – это хорошая возможность покупки дорогостоящего оборудования, – рассказывает заведующий сектором ИЯФ СО РАН, кандидат физико-математических наук Константин Золотарев. – Например, на средства гранта мы купим уникальный и очень дорогой осциллограф для быстрой терагерцовой спектроскопии во временной области на Лазере на свободных электронах (ЛСЭ), входящем в инфраструктуру ЦКП СЦСТИ. Область применения данной методики – химическая кинетика, фотохимия. Учитывая, что мощность терагерцового излучения нашего ЛСЭ самая высокая в мире, мы получим методику, редкую не только для России».

ЦКП СЦСТИ имеет статус открытой лаборатории. В ее в деятельности могут принимать участие российские и зарубежные организации и лица. Свои исследования в ЦКП СЦСТИ проводят специалисты из Германии, Вьетнама, Казахстана и Монголии.

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