Предварительное голосование по законопроекту об отмене партийных списков в Совете депутатов Новосибирска состоялось 18 октября на заседании городской фракции «Единая Россия».

По информации источников «Континента Сибирь», в ходе заседания фракции «Единая Россия» 18 октября депутаты городского совета Новосибирска проголосовали по законопроекту об отмене партийных списков. По результатам стало очевидно, что законопроект не вызывает энтузиазма у единороссов. Против принятия законопроекта высказались не только депутаты, проходящие по списку, но и многие одномандатники.

В итоге фракция так и не пришла к какому-то однозначному решению по законопроекту. Единороссы продолжат обсуждение вопроса со своим партийным руководством. Неизвестным пока остается и то, на какую сессию в горсовете в итоге вынесут голосование по законопроекту. Уже точно известно, что на октябрьской сессии инициатива рассматриваться не будет. Есть большая доля вероятности, что до конца этого года голосование по законопроекту так и не состоится.

Напомним, инициатором законопроекта об отмене партийных списков накануне выборов 2020 года стала юрист Татьяна Брылева. Для принятия закона необходимо получить 2/3 голосов на сессии. Как уже писал «Континент Сибирь», вторая по размеру фракция горсовета – КПРФ обозначила свою позицию голосовать против законопроекта об отмене партийных списков. Аналогичное мнение высказали представители партий ЛДПР и «Яблоко».

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