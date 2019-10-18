МТС на территории комплекса «Техноград» на ВДНХ открыла площадку для разработки и тестирования цифровых решений и устройств, работающих в сети 5G.

При поддержке правительства Москвы открылся Центр 5G, объединяющий зону для исследования сценариев использования сети нового поколения и оборудование для разработки кейсов. Подать заявку на работу в центре 5G МТС может любая компания, разрабатывающая решения на базе сети пятого поколения.

Отбор участников производит команда экспертов MTS StartUp Hub. Они получат экспертную поддержку МТС и партнеров проекта, авторы лучших решений – гранты на развитие.

На первом этапе тестировать решения в центре 5G будет девять стартапов, выбранных из порядка 100 полученных заявок. Два из них – зарубежные компании. В феврале планируется организовать Demo Day, по результатам которого МТС готова выделить денежные гранты до 4,5 миллионов рублей успешным командам на дальнейшую разработку представленных кейсов.

«Сеть нового поколения станет драйвером для технологического развития России. Открытие центра 5G МТС – следующий шаг. На базе центра протестировать свои решения смогут как молодые разработчики инновационных решений, так и опытные команды, используя инфраструктуру МТС и наших партнеров – ведущих международных технологических компаний», — отметил президент МТС Алексей Корня.

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