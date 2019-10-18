Совет при министерстве науки утвердил проект ЦКП СКИФ в Новосибирске на 2019-2017 годы.

По сообщению пресс-службы, совет по реализации федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019-2027 годы утвердил проект ЦКП «СКИФ».

Он разработан институтом ядерной физики, институтом катализа и другими организациями СО РАН, РАН и минобрнауки РФ. Напомним, что проект получил высокие оценки зарубежных специалистов.

Заседание совета, одобрившего проект, состоялось 17 октября в правительстве РФ под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой и помощника президента Андрея Фурсенко. В состав совета входят 17 человек.

«В Кольцово будет построен источник поколения 4+ с энергией 3 ГэВ до конца 2023 года», – сообщил руководитель проектного офиса ЦКП «СКИФ» Яков Ракшун.

Реализация проекта позволит на десятилетия обеспечить Сибирский и соседние регионы высокопроизводительной современной инфраструктурой для решения задач материаловедения, биологии и медицины. Запуск первой очереди проекта намечен на конец 2023 года, ориентировочная стоимость оценивается в 37,1 млрд рублей.

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