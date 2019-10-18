Оператор МТС первым запустил высокоскоростной интернет на паромной переправе «Стрежевой» в Томской области.

МТС первым запустил связь «третьего поколения» на переправе «Стрежевой». Она является основным способом доставки людей и техники из столицы томских нефтяников на месторождения и вахтовые поселки Александровского района.

Благодаря технологии LTE-ready, которую поддерживает оборудование, происходит быстрый запуск новых услуг на базе связи «четвёртого поколения». Проект реализован в рамках программы МТС по цифровизации региона и развитию инфраструктуры связи в отдаленных районах Томской области. Всего мобильный интернет на скоростях 3G и LTE доступен более чем 90% населения региона.

Скоростным интернетом можно пользоваться вдоль всей переправы через Обь и прилегающей к ней береговой линии. Теперь нефтяники и жители Стрежевого во время ожидания парома и в течение поездки могут комфортно смотреть онлайн фильмы, трансляции спортивных мероприятий, слушать музыку в высоком качестве, играть в онлайн игры, а также общаться с близкими и обмениваться в соцсетях «тяжелым» контентом.

«Скоростной мобильный интернет сегодня – услуга первой необходимости. Даже более востребованная, чем голосовая связь. Надежная связь и бесперебойная передача данных на стратегически важном для Стрежевого маршрута позволит людям быть всегда онлайн, не выпадать из информационного и цифрового пространства. В том числе, скоростной интернет позволит организовать вдоль трассы, идущей через переправу, мониторинг перемещения транспорта в режиме реального времени, что повысит безопасность движения», – отметила директор филиал МТС в Томской области Марина Фещенко.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.