ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) провел в Новосибирске первую отраслевую конференцию для операторов связи региона Восток.

25 сентября под эгидой ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) в Новосибирске прошла встреча операторов связи региона и представителей федерального игрока. В ходе конференции дирекция по взаимодействию с операторами связи и роумингу Билайн и игроки рынка связи Восточного региона обсудили ситуацию и тенденции в отрасли, технологии взаимодействия между операторами, а также проговорили сценарии быстрого подключения клиентов и предоставление услуг связи в труднодоступных местах.

Мероприятие в Новосибирске посетили представители более 20 операторов из разных частей региона, в том числе Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей. В число приглашенных гостей вошли крупнейшие региональные операторы связи Востока, как действующие, так и потенциальные. В профессиональной обстановке конференции спикеры и менеджеры дирекции по взаимодействию с операторами связи и роумингу (B2O, business to operators/бизнес для операторов) Билайн рассказали про специфику продуктов, потенциал ближайшего их развития, тренды рынка. Эксперты B2O Билайн также ответили на вопросы коллег, поделились накопленным опытом.

Из представленных тем наибольший интерес вызвали обсуждение государственного регулирования отрасли, операторские услуги передачи данных, а именно IP-транзит и «Мобильная последняя миля» (организация каналов связи на мобильной сети Билайн). Также гостей заинтересовали услуги по размещению оборудования на антенно-мачтовых сооружениях (АМС) и доставка нешифрованного ТВ-сигнала по IP сети (Multicast/мультивещание, многоадресное вещание).

Что касается решения «Мобильная последняя миля», эксперты Билайн отметили, что оно особенно актуально для предоставления связи на удаленных объектах без развитой инфраструктуры, например, стройки, в случае переезда клиентов или при необходимости обеспечения связью в случае аварийной ситуации. Это решение также востребовано для мониторинга удаленных объектов и обеспечения связи для “умных” устройств, где необходима передача сигнала от устройства к устройству.

«Каждый регион имеет свою специфику и особенности во взаимодействии операторов, регион Восток не стал исключением, – рассказывает Екатерина Галкина, руководитель департамента по работе с операторами связи Восточного региона. – Плотность населения в регионе значительно меньше, чем в центральной России, что является определяющим фактором в развитии операторского бизнеса и конкуренции в данном сегменте. В Сибири развита взаимовыручка и культура обмена ресурсами между региональными операторами. Это особенно важно с учетом необходимости покрыть сетью качественной связи большие расстояния. Операторы региона проявили большой интерес к обсуждению трендов рынка, а также нашей продуктовой линейке. Для многих гостей это стало первым знакомством с сервисами В2О в формате отраслевой конференции, несмотря на наше давнее сотрудничество с большинством из них. После презентации с каждым из гостей удалось провести личные переговоры, обсудить насущные вопросы и детали будущего взаимодействия».

«Стараниями коллег из Билайн на мероприятии была приятная и располагающая к диалогу атмосфера, — отмечает Евгения Герасимова, руководитель отдела по работе с операторами компании Авантел. — Особенно были интересны презентации о новых услугах Билайн и моменты, касающиеся резервирования текущих услуг. Мы рассчитываем, что получим ответы на заданные вопросы, которые и определят наше дальнейшее сотрудничество».

Напомним, что сегодня перед операторами стоит амбициозная задача: обеспечить на Востоке страны устойчивое и плотное покрытие сетью связи, не уступающее по качеству центральному региону. Воплощать такой проект цифрового равенства удается в том числе за счет умощнения сети Билайн в целях ее использования для межоператорского взаимодействия.

С целью обеспечения спроса на высокоемкие каналы связи Билайн провел серьезное умощнение всей сети под растущие запросы B2O, в том числе на Востоке страны, что позволит абонентам – жителям региона получить доступ к популярным ресурсам, в т.ч. «тяжелому» видеоконтенту на гораздо более высоких скоростях. Билайн ввел новые адреса для расширения возможности присоединения сетей связи и увеличил пропускную способность сети на существующих узлах. Теперь местные операторы смогут получить любой сервис из продуктовой линейки В2О в необходимых объемах и с требуемым качеством. Все это открывает возможности дальнейшего развития сотрудничества с партнерами Билайн для значительного улучшения качества связи в регионе.

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