В Новосибирской области снизится прожиточный минимум

Опубликован проект постановления губернатора Новосибирской области Андрея Травникова о прожиточном минимуме в регионе в третьем квартале текущего года. В сравнении со вторым кварталом, сумма снизится на 263 рубля.

Как следует из проекта постановления, опубликованного на сайте «Электронной демократии», прожиточный минимум на душу населения в Новосибирской области в третьем квартале 2019 года составит 11 тыс. 475 рублей. Во втором квартале он составлял 11 тыс. 738 рублей. Одновременно снизится уровень прожиточного минимума для пенсионеров на 193 рубля (9 тыс. 440 рублей во втором квартале, 9 тыс. 247 рублей в третьем), для детей – на 339 рублей (12 тыс. 037 рублей и 11 тыс. 698 рублей соответственно). Тем не менее, размер прожиточного минимума третьего квартала будет выше минимума первого квартала, составлявшего 11 тыс. 211 рублей.

Напомним, размер прожиточного минимума в РФ во втором квартале текущего года составил 11 тыс. 185 рублей, данные по третьему кварталу по стране пока не опубликованы.

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