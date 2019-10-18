«РЖД» ввели скидку на экспортные перевозки энергетического угля из Кузбасса в направлении портов Северо-Запада под гарантии объемов.

В сообщении на сайте компании сказано, что ее правление установило понижающий коэффициент 0,9259 (скидка 7,41%) к тарифу на экспортные перевозки энергетического угля, которые будут осуществляться со станций Кемеровской области в направлении припортовых станций Октябрьской, Северной и Калининградской железных дорог.

Скидка на перевозки действительна в период с 1 октября по 31 декабря 2019 года. Она предоставляется грузоотправителям при условии выполнения гарантированного объема перевозок энергетического угля по указанному направлению. Объем должен составлять не менее 15,9 млн тонн за 4 квартал 2019 года.

«Понижающий коэффициент позволит нивелировать введенную с начала 2019 года экспортную надбавку (коэффициент 1,08) на перевозку угля и создать условия для переориентации части поставок твердого топлива с перегруженного восточного направления сети железных дорог», – говорится в заметке.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.