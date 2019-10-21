Как оценить финансовую модель франшизы, которую вы собираетесь купить

В серии колонок «Управление бизнесом» Марина Гусева говорит об инструментах, которыми должны быть вооружены собственник и генеральный директор, чтобы быть уверенными в будущем своей компании. О системе управления, команде и корпоративной культуре, навыках управленца. Вы можете предложить свою тему и задать вопрос на почту expert@intalev-siberia.ru.

Покупка франшизы — отличный вариант для инвестирования средств. Но дьявол, как всегда, кроется в мелочах. Если выйти за пределы федеральных рейтингов франшиз и спуститься на землю, на уровень рядового бизнеса, за ярким брендом и красивыми обещаниями часто нет ничего, что принесет вам гарантированную окупаемость инвестиций и стабильную прибыль.

По моему опыту, общая проблема большинства франшиз заключается в том, что «упакованы» они только на словах. А на деле держатель не несет никакой ответственности, все расчеты выполнены очень приблизительно, опираться на них как на инструкцию к применению невозможно. Особенно сложно приходится тем, кто покупает первую-вторую франшизу и еще не набил шишек. Нюансов много (юридических, маркетинговых), но я расскажу о том, в чем являюсь специалистом, — о финансовой составляющей франшизы.

Итак, вы увидели привлекательное предложение и решили заключить договор концессии с владельцем франшизы, который обещает вам определенную прибыль, сроки окупаемости и еще много чего заманчивого. Ваша задача и ваша ответственность — проверить корректность всех расчетов и обоснованность тех цифр, которые предоставил владелец франшизы.

Что обязательно должно входить в финмодель

Это четыре важнейших блока, которые дают объемное представление о том, как будет работать ваш бизнес.

Ежемесячный бюджет доходов и расходов (БДР) от момента открытия до выхода на окупаемость (то есть расчет на каждый месяц этого периода!). А также аналогичный бюджет движения денежных средств (БДДС).

Инвестиционный бюджет с календарным планом работ по запуску бизнеса.

Расчет срока окупаемости, то есть момента, когда все вложенные средства будут покрыты суммой заработанной прибыли.

Расчет точки безубыточности, то есть такого размера доходов (выручки), который будет покрывать все расходы. Другими словами, это тот минимальный объем продаж, который должен приносить бизнес для работы «в ноль».

Как проверить корректность бюджета доходов и расходов

В первую очередь, этот бюджет должен быть детальным. Доходы — рассчитаны и основаны на конкретных показателях (например, количество чеков, средний чек). Расходы — четко классифицированы по группам статей (например, производственные, коммерческие, управленческие или прямые/косвенные).

Чем детальнее спланированы расходы, тем меньше рисков, что что-то не учтено. Статьи затрат на материалы, товары, персонал, аренду, детальная расшифровка расходов на рекламу и маркетинг и т. д.

Крупные статьи расходов должны также иметь обоснование в виде расчетов. Например, сумма расходов на персонал должна раскладываться на количество сотрудников, размер заработной платы, налоги на ФОТ.

БДР показывает, какую прибыль будет приносить бизнес. Позволяет оценить доли статей затрат в расходной части, динамику роста доходов, расходов, прибыли от месяца к месяцу. Очень важно, чтобы в этом бюджете были выделены несколько уровней финансового результата: маржинальная прибыль, операционная прибыль, чистая прибыль.

Такие же требования предъявляем к БДДС. Он должен показывать вам важнейшие показатели работы бизнеса — цифры чистого денежного потока, остатков денежных средств на конец каждого месяца, возможные кассовые разрывы и источники их погашения.

Как проверить бюджет инвестиций

Бюджет инвестиций — это план ваших предстоящих затрат на открытие бизнеса, от корректности которого зависит срок окупаемости. Именно по показателю срока окупаемости инвесторы выбирают, куда вложить средства. И именно его держатели франшизы стараются сделать наиболее привлекательным. Поэтому бюджет инвестиций требует тщательной проверки!

На что смотрим? Во-первых, на полноту данных. Должны быть учтены все расходы на создание бизнеса — это проверяем через детальный план-график работ по запуску. У каждой из этих задач есть потребности в ресурсах, без которых они не смогут быть выполнены (и тогда инвестиционный план «поедет» вместе с планом-графиком работ).

За каждой цифрой в инвестиционном плане должен стоять детальный расчет. Если это сумма расходов на оборудование, то на какое, у какого поставщика и т. д.

Почему так важно, чтобы каждая цифра была реальной, а не взятой с потолка на основании экспертной оценки? Все они складываются в сумму инвестиций, которую вам необходимо будет вложить, и, как следствие, повлияют на срок окупаемости.

Одна из частых ловушек при покупке франшизы — обман в размере первоначальных инвестиций. Так, один наш заказчик, купивший франшизу на открытие ресторана, рассчитывал на заявленную сумму вложений 4 млн руб. Затем сумма выросла до 6 млн руб., а в конечном итоге составила 10 млн руб, то есть 250% от заявленной!

Обратите внимание, что, как правило, сумма инвестиций не прописана в договоре на франшизу, а значит, держатель не несет никаких обязательств. Эти затраты — только ваша головная боль.

Выход один — все проверить самому. Провести анализ стоимости оборудования, арендных ставок на вашем рынке и сравнить с цифрами, которые заложены в финмодель. Это важно еще и потому, что мало кто из владельцев франшиз делает адаптацию модели на регион, а цены на оборудование (и его доставку) в Екатеринбурге и Владивостоке могут серьезно отличаться.

Входит ли в список расходов ежемесячный паушальный взнос? Конечно! Без него сумма ваших расходов будет некорректной. Повторюсь, в бюджете инвестиций должны быть учтены абсолютно все расходы, которые необходимо понести, чтобы открыть этот бизнес.

Инвестиционный план также должен быть представлен не только расходами, но и планом движения денежных средств. То есть все платежи должны быть распределены по срокам, чтобы вы могли сразу увидеть и оценить, когда и в каком объеме потребуются вложения.

Если всех этих расчетов нет, стоит задуматься о качестве франшизы.

Это может означать, что бизнес существует недавно, и еще не прошел через все риски и подводные камни. И тогда через них придется пройти вам. Или о том, что его владелец просто не умеет управлять экономикой и финансами. Тогда вопрос: а что именно вы покупаете? Просто некий бренд или все-таки бизнес, который будет приносить доход на вложенные вами средства.

Чем тщательнее вы вникнете в финансовые расчеты, тем меньше рисков получите в дальнейшем. Рисков в превышении объема инвестиций, в увеличении срока окупаемости и в размере прибыли, которую ваш (теперь уже) бизнес будет генерировать. Вы имеете полное право требовать все необходимые расчеты, уточнять и перепроверять. В конце концов, эта франшиза будет развиваться и наращивать известность на ваши деньги, вы — полноправный партнер бренда.

Давайте вместе делать рынок франшизы в России цивилизованным и честным!

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