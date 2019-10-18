Готова констатировать: в обществе есть немало людей, которые убеждены: существующей системе власти необходимы серьезные изменения. Власть не работает полноценно в интересах людей.

Если говорить про Новосибирск, то власть неэффективна, много денег тратится впустую, много финансовых нарушений, не продвигаются необходимые программы, не используются имеющиеся возможности развития города, не привлекаются профессиональные кадры. Реализация общественных благ – зачастую ширма, за которой решаются частные вопросы крупного бизнеса, приближенного к власти. Об этом я говорила в своей предвыборной кампании в мэры и предлагала свою программу.

Сегодня для меня очевидно и другое: сказанное для Новосибирска актуально для всей страны. Я общаюсь с людьми, которые представляют разные социальные группы. Многие осознают, что нужны изменения.

Необходимы не декларируемые, а реализуемые программы по развитию экономического потенциала страны, нужна реформа судебной власти. Социальная сфера находится в плачевном состоянии. Профессионализм многих чиновников, занимающих высокие посты, вызывает сомнения. Складывается впечатление, что инструменты власти нужны ее представителям в большей степени для реализации личных интересов.

Я вижу, что число людей, мыслящих таким образом людей растёт.

Но люди не знают, что с этим делать.

В обществе реализован синдром выученной беспомощности – отсутствие веры в то, что какие-то действия, например, поход на избирательный участок, могут изменить ситуацию. Отсюда низкая явка на выборах. В Новосибирске в этом году явка была беспрецедентно низкой, значительно ниже самых низких прогнозов, она составила 20,6%.

Эта сегодняшняя выученная беспомощность работает на решение локальных задач власти, например на победу действующего мэра в Новосибирске. Но не решает глубинную проблему недовольства.

Ощущение бессилия не уходит, а ищет каналы выхода.

Если внутреннее давление нарастает, а выхода напряжения нет, то может бахнуть. Это физика.

В обществе есть запрос на изменения и есть энергия. Вопрос в том, каким образом и куда она может быть направлена?

Как добиться изменений, которые так необходимы?

Готова ли существующая система к переменам?

Сегодня у людей, с которыми мне приходится общаться, увы, есть скепсис в отношении того, что действующая система власти на деле готова к каким-то серьёзным переменам. Не готова и вряд ли способна.

Картинкой служит город Новосибирск. Насколько я понимаю, никаких существенных изменений в кадровых назначениях и в реализуемой городской политике после выборов не намечается.

Очевидно, что подобная ригидность к каким-либо позитивным изменениям свойственна не только мэрии Новосибирска.

Это глобальная проблема нашей страны сегодня.

Убеждена, речь идёт обо всех ветвях власти: исполнительной, законодательной и судебной, которые сегодня нуждаются в глубокой модернизации на благо общества.

В существующих политических реалиях России есть альтернативная политическая линия, которая, обличая существующую систему власти, говорит о необходимости ее смещения. Эта линия сегодня представлена Алексеем Навальным и реализуется с одной стороны в антикоррупционных расследованиях, с другой стороны в организации митинговой активности людей. Кроме того, этой силой осуществляются попытки вхождения в избирательный процесс разных регионов непосредственно и косвенным образом через продвигаемую систему «Умного голосования»: людям говорится, за кого нужно голосовать на выборах разного уровня, чтобы избежать победы партии власти.

Не все готовы следовать за этим движением. Причина в общей для людей боязни серьезных изменений (которая особенно свойственна именно русским людям, согласно исследованиям), в недавних неоднозначных примерах соседей (речь об «оранжевых революциях»).

Это страх того, что радикальные действия могут в итоге привести к смуте и приходу к власти не тех, кто затевает справедливые недовольства, а неожиданных фигур. Это позиция «как бы ни было ещё хуже».

На подобные опасения работает и российская история, которая вряд ли может похвастать «историями успеха» радикальных сценариев.

Подобное мышление совсем не свойственно подросткам ввиду естественных особенностей пубертатного поведения. Речь идёт о людях более зрелого возраста. И то, конечно, не обо всех.

Что делать этим людям, понимающим, что нужны изменения, но не готовым поддержать радикальное направление?

И есть ли сегодня реальные политические альтернативы, которые могли бы удовлетворить их ожиданиям?

Я обращаюсь с этим вопросом к политикам, к политологам и к согражданам.

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