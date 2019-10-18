«ОАК» повысит загрузку новосибирского авиазавода

«Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) планирует увеличить производственную загрузку новосибирского завода имени Чкалова, в том числе, за счет диверсификации ОПК.

«На сегодняшний день нет никаких решений об изменении производственной модели предприятия, — сообщили «Континенту Сибирь» в пресс-службе ОАК. В корпорации уточнили, что, с учетом ожидаемого уменьшения госзаказа, сейчас идет проработка различных вариантов развития индустриальной модели ОАК в целом, и места каждого предприятия в этой модели, включая НАЗ имени Чкалова. По данным пресс-службы корпорации, сегодня доля загрузки новосибирского завода в рамках межзаводской кооперации составляет более 40% от общего объема производства и «будет расти».

Напомним, ранее в федеральных СМИ прошла информация о предполагаемом сокращении объема производства новосибирского авиазавода в связи с окончанием контракта на строительство бомбардировщиков Су-34, которое в итоге может быть перенесено в Комсомольск-на-Амуре. В четверг в ходе пресс-конференции заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка эту информацию опроверг.

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