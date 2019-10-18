Возможная ликвидация в Совете депутатов Новосибирска списочных мандатов вызвала напряжение не только в кругах «оппозиционеров» горсовета, но и в «Единой России», с которой связывают инициативу смены правил. На данный момент у руководства «ЕР» нет четкой позиции, стоит ли перекраивать карту округов. Депутатов терзают сомнения.

Партийное напряжение

Голосовать «за» или «против» отмены списочных мест на выборах в горсовет Новосибирска депутаты будут не раньше ноября. При условии, что к тому времени в «ЕР» появится понимание, какие партийные перспективы влечет подобное изменение правил игры. Сейчас позиция «Единой России» не определена. Представители этой политической силы формально проигнорировали возможность выразить мнение на публичных слушаниях 15 октября.

Основная часть взявших слово была против внесения в Устав города соответствующих изменений. Слушания нужны для проформы, быть реформе или нет, зависит от депутатского большинства на сессии. У фракции «ЕР» — больше голосов, чем у всех остальных депутатских групп вместе взятых. Если бы голосование состоялось уже на ближайшей, октябрьской, сессии, не факт, что их хватило бы для корректировки предвыборных правил. Для принятия новой нормы нужно, чтобы кнопку «за» нажали две трети голосующих. Если на сессию придут все 50 депутатов, потребуется больше 33 голосов. В объединении «ЕР» как раз столько. Не факт, что инициативу поддержит кто-то из второй по численности фракции — КПРФ, в ней состоит 12 человек. От ЛДПР в горсовете двое, от «Справедливой России» — один. Есть два независимых депутата.

Где гарантия, что никто из фракции «ЕР» не прогуляет, чтобы провалить кворум? Не все ее представители являются членами партии, чтобы уверенно прогнозировать их решение. Установка на консолидированное голосование не всегда дает предсказуемый результат. Значительная часть группы «ЕР» в горсовете без энтузиазма встретила новость об изменениях в Уставе. Партийное руководство в неофициальных беседах отмечает: недовольных — примерно половина. Публично заявлять о несогласии готовы не все.

Разумеется, их напрягает не гипотетическая отмена партсписков — рейтинги «ЕР» и без того оставляют желать лучшего. Настороженность вызывает возможное изменение карты привычных и обхоженных за время депутатства округов. 40 существующих одномандатных участков могут превратиться в 50. Как, в каких пропорциях и чьи конкретно округа будут дробиться? Может быть, для некоторых кандидатов разница будет несущественной? Кому-то покажется, что его (его избирателей) интересы заметно ущемлены? Кому придется подвинуться, чтобы уступить однопартийцу? Вопросов много. В кулуарах слышно: выглядит это как желание «перетрясти» весь горсовет, «убрать неугодных», обновить фракцию, завести новых, поставить «своих» и так далее.

Обсуждение процесса идет параллельно с назначением кураторов от «ЕР» на выборы в Новосибирской области. Непосредственное участие в ней опытного в политических играх депутата Госдумы Виктора Игнатова добавляет искр. Есть мнение, что сильные позиции в таком раскладе — у тех, кто вхож во влиятельный круг «кировских и ленинских» авторитетных «единороссов» из Законодательного собрания и Совета депутатов. Напомним, Виктор Игнатов заводил разговор об увеличении доли одномандатных округов на выборах еще до официального назначения уполномоченным координатором от Генсовета «ЕР». «Континент Сибирь» писал об этой дискуссии в июле этого года, приводил аргументы самого Игнатова, в том числе ответ на предположения о его заинтересованности расставить своих людей в депутатском корпусе. В любом случае, глава регионального избирательного штаба — спикер Законодательного собрания Андрей Шимкив, он курирует тему формирования будущего списка кандидатов.

Официально за перенарезку округов отвечает избирательная комиссия. Не будет ли «инсайда» у властной верхушки, которая и в нашем регионе, и на федеральном уровне состоит из людей, отвечающих за результаты «ЕР», — вопрос риторический.

Без жертв не обойдется?

Интересен и вопрос, кто больше заинтересован в реформе — федеральный центр, столичные партийные администраторы или местные группы влияния? По информации «Континента Сибирь», решение об изменении системы выборов в Совет депутатов секретарь Генсовета «ЕР» Андрей Турчак оставил на усмотрение Новосибирска.

Директор по исследованиям фонда Институт социально-экономических и политических исследований Александр Пожалов в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» отмечает, что федеральному центру и руководству «ЕР» в Новосибирске будет полезно за год до выборов в Госдуму в боевых условиях замерить реальный рейтинг партсписка «ЕР» в крупнейших городах страны. «В Новосибирской области, где в 2020 году параллельно проходит кампания в Законодательное собрание, эта задача будет выполнена даже после перевода выборов в горсовет на мажоритарную модель», — считает эксперт.

По словам собеседника редакции, в последние годы в большинстве крупных городов уходят от смешанной системы в пользу полностью мажоритарной, как правило, все-таки по инициативе местных групп интересов, против которой не возражают в Москве. «Например, к выборам 2019 года только в трех областных центрах (Кургане, Туле, Пензе) впервые ввели смешанную систему, а Мурманск, Чита, Биробиджан и еще ряд городов от нее, наоборот, отказались», — рассказывает Александр Пожалов.

Он подчеркивает, что с неизбежной перенарезкой после увеличения числа округов можно тянуть долго. «А это значит, что еще на стадии подготовки к выборам повышается роль неформальных модераторов этого процесса, расширяется пространство для элитных договоренностей и давления, возникает зона неопределенности для действующих депутатов. Если бы просто хотели перейти на мажоритарную модель, не усложняя жизнь нынешнему составу горсовета, то можно отказаться от партсписков, но оставить 40 округов в прежних границах. Если же меняют границы, значит, есть планы заметно обновить состав депутатов — отсюда и недовольство в рядах той же «ЕР», — рассуждает Пожалов. Он добавляет, что перенарезка округов может облегчить замену в горсовете части депутатов от строительного и жилищно-коммунального бизнеса: «Это те отрасли, в которых в Новосибирске в последние годы шли достаточно активные процессы перераспределения влияния, рынок управления многоквартирными домами укрупнялся».

По информации источников «Континента Сибирь», на закрытом совещании в Новосибирске группы местных «единороссов» с секретарем Генсовета «ЕР» Андреем Турчаком некоторые из будущих участников выборов высказывали обеспокоенность за свои будущие кампании. Формально они получили ответ, что целенаправленно никого из них партия отодвигать не станет. Но секрет Полишинеля, что партийное руководство проводит аудит на округах, оценивает не только работу представителей фракции на территориях, но и их избираемость. Цель — не сдать позиции в следующем созыве, и она в любом случае потребует жертв. Некоторые из имен «Континент Сибирь» упоминал в предыдущих материалах о Законодательном собрании и Совете депутатов Новосибирска. В беседах депутаты допускают значительное обновление депутатского корпуса, в том числе и в группе «ЕР». Важный вопрос: в чьих интересах пройдет это обновление, кто пополнит городской Совет «своими людьми», то есть получит тем самым возможность активно влиять на работу мэрии.

Несистемный подход

Председатель комиссии по социальной политике и образованию горсовета Новосибирска, депутат с почти 15-летним стажем Николай Тямин ожидает жаркой дискуссии во фракции «ЕР» по поводу предстоящего голосования об отмене 10 «списочных» мест в горсовете. Изменение количества одномандатников — лично для него не новая история, было время, когда депутатский корпус насчитывал 25 и 40 человек. Каждый раз корректировка влекла и перенарезку округов. К очередной перекройке он относится негативно: «Маленький пример. На Горском жилмассиве в Ленинском районе строительства школы ждали 10 лет. Нужно было федеральное финансирование. Все это время решения вопроса добивался мой коллега Сергей Моисеев. Если бы эта школа в определенный период вышла бы из границ его депутатского округа, как развивались бы события?» — подчеркивает Николай Тямин — член фракции «ЕР», но не партии.

На другой стороне член президиума регионального политсовета «Единой России», заместитель председателя Совета депутатов Новосибирска Евгений Яковенко. Он тоже считает важным, чтобы в случае изменения границ округа новый депутат продолжил начинания своего предшественника. Но к возможной перенарезке относится спокойно. Он полагает, что его территория не слишком поменяется. По его словам, округ станет меньше, и в этом есть определенные плюсы для одномандатника. Он придерживается мнения, что «Единой России» выгодны переход к мажоритарной системе и увеличение количества одномандатных округов: «У нас есть перспективные и сильные кандидаты, которые пошли бы на выборы и поднимали бы престиж партии», — отмечает вице-спикер.

О том, что в пересмотре системы выборов в горсовет Новосибирска заинтересована «Единая Россия», говорит независимый депутат Наталья Пинус. «Есть серьезный шанс, что «ЕР» не покажет значительный результат по партийному списку. В регионе позиции у этой политической организации более крепкие, поэтому изменение принципов голосования на выборах в Законодательное собрание для нее не так актуально. Я считаю, что небольшая часть Совета депутатов Новосибирска должна быть списочной. Нужен механизм, через который горожане могут выразить идеологические предпочтения», — рассуждает Наталья Пинус.

Руководитель фракции КПРФ в Совете депутатов Новосибирска Ренат Сулейманов в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» не исключил, что коммунисты консолидированно проголосуют против инициативы. «Переход на мажоритарную систему не позволяет гражданам выражать свои политические предпочтения. По Дюверже, партийные институты формируются через пропорциональную избирательную систему. Мы отрицательно относимся к очередной попытке «Единой России» изменить правила игры по ходу пьесы. Ей невыгодно голосование по партспискам», — Ренат Сулейманов добавляет, что возможная перенарезка округов затронет и «единороссов», но сомневается, что в такой же степени, как коммунистов. «Кто эту перенарезку будет делать? Мы все это проходили, кандидатам от КПРФ уже «хорошо» нарезали раньше. А кто-то сохранил свои округа. Подобные изменения повышают конфликтность на выборах. Кому это выгодно? Главный вопрос», — констатирует Ренат Сулейманов.

Председатель комиссии по наказам в горсовете, коммунист Антон Тыртышный отмечает, что перенарезка ставит участников выборов перед необходимостью договариваться и вовлекать в переговоры арбитров. «Это политические игры. Я не уверен, что самим «единороссам» изменение системы выгодно. В горсовете это вообще никому не нужно. Речь не только о депутатах, перенарезка округов может расшатать политическую ситуацию. Губернатор и мэр заинтересованы в стабильности», — говорит Антон Тыртышный.

По мнению Сергея Кальченко, избранного при поддержке КПРФ в Совет депутатов от территориальной группы, наработанная база избирателей, выстроенная сеть — главные преимущества опытных действующих депутатов. «Это преимущество будет нивелировано, если границы округов сдвинутся. Кроме того, уменьшение округа даст возможность новым кандидатам быстрее и проще охватить территорию», — подчеркивает Сергей Кальченко.

Возможные изменения предвыборных правил делают кампанию более привлекательной для потенциальных самовыдвиженцев. Во-первых, в ажиотажных выборах, где некоторым из действующих депутатов придется знакомиться с новыми избирателями, больше шансов заявить о себе. Во-вторых, перенарезка предполагает снижение подписного фильтра. Координатор штаба Алексея Навального в Новосибирске Сергей Бойко уже заявил о походе на горсовет. Второе место на выборах мэра Новосибирска он занял после того, как собрал 6000 подписей в свою поддержку. Несколько сотен автографов в Совет депутатов — это уже формальности.

Вряд ли со своими единомышленниками он двинется на округа, где сильны позиции коммунистов. Ему выгоднее выступать против «ЕР», которую часть избирателей стойко ассоциирует с непопулярными федеральными реформами, чем делить электорат с условно оппозиционными кандидатами от КПРФ или других партий.

По мнению Александра Пожалова, мажоритарная модель, напротив, позволяет основным партиям — и «ЕР», и КПРФ — оставить за бортом группу «несистемной» оппозиции и малые партии, распределив мандаты между понятными, встроенными в элитные расклады игроками. «Хороший результат Сергея Бойко на мэрских выборах означал, что демократический партсписок с его участием гарантированно прошел бы в горсовет. А по округам тот же Бойко несколько раз без шансов проигрывал выборы, большой команды кандидатов за ним пока не видно, и против любого «несистемщика» можно выставить ресурсных кандидатов от разных партий», — констатирует эксперт.

«Единой России» остаётся разобраться, стоит ли борьба за недопуск в горсовет пары списочных оппозиционеров риска сломать систему сложившихся связей депутатов со своими избирателями, породить ораву влиятельных недовольных и получить вызванные этим непредсказуемые последствия сразу во многих округах. Запустить революцию самим – действительно ли это оптимальный способ противостояния революционерам или скорее это способ проложить им дорогу?

Некоторые собеседники «Континента Сибирь» думают, что вопрос об изменениях в Уставе города и перенарезке округов уже решен «где-то в верхах». Однако по сведениям «Континента Сибирь», это не так: дискуссия продолжается.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.