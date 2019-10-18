Время собирать бумагу

Власти регионов, реагируя на запрос федерального центра, стараются ускорить ход «мусорной реформы», которая не везде проходит гладко. К решению проблем с переработкой ТКО в рамках частной инициативы подключаются бизнесмены, для которых освоение «нулевых отраслей» стало серьезным бизнесвызовом.
В июне текущего года на совещании под руководством полномочного представителя президента РФ в СФО Сергея Меняйло ход «мусорной реформы» в сибирских регионах подвергся критике. По словам полпреда, реформа идет уже полгода, однако в вопросах сбора и утилизации мусора «качественных изменений пока не произошло». Ситуация с реформой на местах развивается неоднозначно: жители и бизнесмены недовольны тарифами на вывоз ТКО, в арбитраж подаются массовые иски от региональных операторов к контрагентам и подрядчикам, в ряде областей еще недавно заявляли об угрозе мусорного коллапса. Не стала исключением и Новосибирская область: депутаты и общественники говорят о необходимости создания замкнутой системы обращения с отходами и их утилизации вместо захоронения. «Система обращения с ТБО не развернута до конца и действует не так, как хотелось бы, не все вопросы урегулированы, в том числе концессионные», — рассказал «Континенту Сибирь» президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП) Сергей Карпекин.
На необходимость выстраивания в регионах системы утилизации отходов указывают экологи и бизнесмены. По примерной оценке председателя правления некоммерческого партнерства «Экологический комитет», профессора Омского госуниверситета путей сообщения Сергея Костарева, в Омске образуется примерно 400 тыс. тонн мусора в год. Примерно 20% от этого объема занимает макулатура. «Несложно подсчитать, что бумаги в отходах образуется примерно 80 тыс. тонн в год. Можно умножить на закупочную цену, пусть будет, к примеру, 5 тыс. рублей тонна, и получить возможный ежегодный рынок: около 400 млн рублей в год», — пояснил эколог, подчеркнув, что цифры приблизительные. Предпосылки для создания полноценного рынка утилизации мусора видят и крупные ретейлеры. По словам директора макрорегиона «Сибирь» торговой сети «Пятерочка» Юлии Тюленевой, X5 Retail Group отправляет на переработку 100% пластика, картона, бумаги и других видов непищевых отходов, которые образуются в магазинах в процессе торговли. «Только в «Пятерочке» за прошлый год этот объем составил более 300 тыс. тонн картона, полиэтилена и пластика, а также более 22 млн использованных палет и пластиковых коробок», — уточнила Юлия Тюленева. По мнению Сергея Костарева, предприятий, поддерживающих экологически ориентированное производство, в стране не так много. «Нужна понятная и удобная экономика, тогда будет больше заинтересованных в сборе макулатуры и других отходов. Сейчас стимулов нет, одни санкции», — пояснил эколог.
Задача переработки отходов для сохранения экологии и уменьшения стоимости производства продукции сегодня является федеральным трендом, на который оперативно реагируют регионы. Напомним, внедрение новой системы обращения с отходами началось в России с 2017 года. Преобразования осуществляют по этапам, зафиксированным в ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления». В Основах государственной политики в области экологического развития РФ на период до 2030 года в части обращения с отходами предполагается раздельный сбор отходов, жесткие санкции за ненадлежащую утилизацию и поэтапное введение запрета на захоронение отходов, пригодных к вторичной переработке, при этом приоритетным направлением является максимальное использование ТКО с целью предотвращения образования отходов и их сокращения. Как сообщили «Континенту Сибирь» в прессслужбе правительства Новосибирской области, в минпромторге в рамках реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» была создана рабочая группа по вопросам переработки ТКО. «С лета 2019 года рабочая группа приступила к активной деятельности. Проводится анализ текущего состояния отрасли глубокой переработки, а также прорабатываются варианты стимулирования и государственной поддержки промышленных предприятий, вводящих мощности по вторичной переработке отходов», — рассказали в прессслужбе. В регионе планируется строительство мусорных полигонов и заводов по переработке отходов, но сроки реализации этих планов пока неизвестны.
Тем временем к проблеме переработки мусора подключаются частные инвестиции. АО «Новосибирский картоннобумажный комбинат» (НКБК) стало частным инвестиционным проектом бизнесмена Игоря Диденко, создателя группы компаний «ГофроМастер». Завод по производству гофротары уже работает на полную мощность. На подходе — фабрика по переработке макулатурного сырья в бумагу для гофрирования и картон для плоских слоев гофрокартона, из которого потом делается любая гофроупаковка. Нет ни одного производителя или логиста, кто не использовал бы гофроупаковку, заменившую и деревянные ящики, и пластиковые контейнеры. В нее пакуется все, от мороженого до смартфонов. В советское время крупные картоннобумажные комбинаты работали в центральной части России, в Сибири же это направление практически не развивалось. Новосибирская макулатура, включая отходы производства, потребления и то, что собирается в магазинах торговых сетей, сейчас идет в распределительные центры и пока уезжает из области, так как специализированных перерабатывающих производств в регионе нет. В итоге Новосибирская область теряет при этом огромные объемы ценного вторичного сырья, добавленную стоимость, налоги и новые рабочие места. По словам Игоря Диденко, общемировой тренд сегодня диктует создание производства продукции из макулатурного сырья там, где живут потребители. Фабрики по переработке и производству бумажной тары строятся вокруг городов, огромных агломераций, генерирующих бытовые отходы. «До 90% упаковки в США делается из вторсырья. Когда у американцев не хватало перерабатывающих мощностей, огромное количество макулатуры уходило в Китай», — пояснил руководитель «Новосибирского КБК».
Запуск комбината стал первым примером создания в Новосибирске «нулевой отрасли» — производства, которого ранее в регионе не было
Запуск комбината стал первым примером создания в Новосибирске «нулевой отрасли» — производства, которого ранее в регионе не было. «Этого здесь не делалось, и это было сложно. Если бы не мы, лет через 10 такое предприятие запустил бы ктонибудь другой. Но тем приятнее, что это сделали сейчас мы. Мы уже два года занимаемся вопросом переработки сырья. Когда проектировали, добивались банковского финансирования, бывало, сталкивались с непониманием, а потом попали в тренд», — пояснил Игорь Диденко. Проект «Новосибирского КБК» был детально разработан и представлен на инвестсовете при главе региона почти полтора года назад. Дальше шла доработка с участием профильных министерств, в первую очередь минэкономразвития. «Мы уже запустили производство и достигли плановых показателей по первой очереди, уже создано 350 рабочих мест. Отдельные вопросы инфраструктурного характера решаются в оперативном режиме. Губернатор здесь был дважды: на открытии первой очереди и на расширенном заседании МАРП совместно с министерством промышленности», — рассказал Игорь Диденко. По оценке бизнесмена, объем собираемой в Новосибирской области и соседних регионах макулатуры позволит полностью загрузить новое предприятие. Новосибирская агломерация, по его данным, генерирует ежемесячно от 6 тыс. до 8 тыс. тонн бумажных отходов, не считая расположенных рядом Алтая, Томска и Кемерова. «В итоге комбинат мощностью в 3 тыс. тонн будет обеспечен исходным сырьем, а с другой стороны, закроет потребности в сырье для производителей гофротары, таким образом, обеспечен спрос», — уточнил Игорь Диденко.
Новосибирские бизнесмены позитивно оценивают предстоящий запуск нового производства в регионе. «Он позволит нашей компании удешевить закупаемый гофрокартон за счет применения производителем макулатурного сырья, а также сократить количество отходов, которые вывозятся на полигоны ТБО, что уменьшит негативное влияние на экологию региона», — рассказал директор по коммуникациям группы компаний «Руст» Олег Егоров. Перспективу снижения стоимости гофротары и улучшения ее качества в случае интеграции предприятий по переработке и производству отметил также генеральный директор ОАО «Новосибирский хладокомбинат» Алексей Мисюра. «Мы будем рады тот объем макулатуры, который у нас образуется, а это довольно приличное количество, поставлять на предприятие по переработке в более удобном формате, чем делаем это сейчас», — подчеркнул бизнесмен. По словам президента МАРП Сергея Карпекина, предприятие полного цикла несет «массу плюсов». «Это новое предприятие, которое будет генерировать достаточный объем прибыли и уменьшит стоимость готовой продукции. У нас прогнозы по этому проекту позитивные, неоднократно были на площадке с губернатором. Хороший, амбициозный проект, сейчас главное, чтобы предприятие вышло на проектную мощность», — отметил Сергей Карпекин.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей Гончаров,
министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области:
— Тема глубокой переработки отходов актуальна не только в рамках региона. Мы в мировой экономике находимся в этом плане, к сожалению, не на лидирующих позициях, но тренд задан. И всемирный, и общероссийский. Руководство страны четко понимает, что если мы в течение ближайшего времени не пересмотрим ситуацию, то она может дойти до точки невозврата. Когда уже будет невозможно рассматривать вопросы, к примеру, рекультивации территорий, занятых полигонами ТБО.
При министерстве была создана рабочая группа, рассматривающая вопрос глубокой переработки отходов. В состав группы включены также представители предприятий, занимающихся переработкой ТБО. Одна из задач, поставленная перед группой, — выяснить, какие меры господдержки требуются переработчикам. К переработке нужно подключать научный потенциал региона, чтобы она шла на высоком технологическом уровне.
Предприятия, которые у нас сейчас занимаются глубокой переработкой отходов, можно пересчитать по пальцам одной руки. Мы готовы рассматривать предложения. Строительство в Новосибирске завода по переработке макулатуры в бумагу и картон имеет большой потенциал. Будем приветствовать такие начинания, это очень правильно с точки зрения формирования и развития на долгосрочную перспективу отрасли промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления. В задачах региона — сделать эту работу системной.