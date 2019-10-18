Время собирать бумагу

Власти регионов, реагируя на запрос федерального центра, стараются ускорить ход «мусорной реформы», которая не везде проходит гладко. К решению проблем с переработкой ТКО в рамках частной инициативы подключаются бизнесмены, для которых освоение «нулевых отраслей» стало серьезным бизнес­вызовом.

В июне текущего года на совещании под руководством полномочного представителя президента РФ в СФО Сергея Меняйло ход «мусорной реформы» в сибирских регионах подвергся критике. По словам полпреда, реформа идет уже полгода, однако в вопросах сбора и утилизации мусора «качественных изменений пока не произошло». Ситуация с реформой на местах развивается неоднозначно: жители и бизнесмены недовольны тарифами на вывоз ТКО, в арбитраж подаются массовые иски от региональных операторов к контрагентам и подрядчикам, в ряде областей еще недавно заявляли об угрозе мусорного коллапса. Не стала исключением и Новосибирская область: депутаты и общественники говорят о необходимости создания замкнутой системы обращения с отходами и их утилизации вместо захоронения. «Система обращения с ТБО не развернута до конца и действует не так, как хотелось бы, не все вопросы урегулированы, в том числе концессионные», — рассказал «Континенту Сибирь» президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП) Сергей Карпекин.

На необходимость выстраивания в регионах системы утилизации отходов указывают экологи и бизнесмены. По примерной оценке председателя правления некоммерческого партнерства «Экологический комитет», профессора Омского госуниверситета путей сообщения Сергея Костарева, в Омске образуется примерно 400 тыс. тонн мусора в год. Примерно 20% от этого объема занимает макулатура. «Несложно подсчитать, что бумаги в отходах образуется примерно 80 тыс. тонн в год. Можно умножить на закупочную цену, пусть будет, к примеру, 5 тыс. рублей тонна, и получить возможный ежегодный рынок: около 400 млн рублей в год», — пояснил эколог, подчеркнув, что цифры приблизительные. Предпосылки для создания полноценного рынка утилизации мусора видят и крупные ретейлеры. По словам директора макрорегиона «Сибирь» торговой сети «Пятерочка» Юлии Тюленевой, X5 Retail Group отправляет на переработку 100% пластика, картона, бумаги и других видов непищевых отходов, которые образуются в магазинах в процессе торговли. «Только в «Пятерочке» за прошлый год этот объем составил более 300 тыс. тонн картона, полиэтилена и пластика, а также более 22 млн использованных палет и пластиковых коробок», — уточнила Юлия Тюленева. По мнению Сергея Костарева, предприятий, поддерживающих экологически ориентированное производство, в стране не так много. «Нужна понятная и удобная экономика, тогда будет больше заинтересованных в сборе макулатуры и других отходов. Сейчас стимулов нет, одни санкции», — пояснил эколог.

Задача переработки отходов для сохранения экологии и уменьшения стоимости производства продукции сегодня является федеральным трендом, на который оперативно реагируют регионы. Напомним, внедрение новой системы обращения с отходами началось в России с 2017 года. Преобразования осуществляют по этапам, зафиксированным в ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления». В Основах государственной политики в области экологического развития РФ на период до 2030 года в части обращения с отходами предполагается раздельный сбор отходов, жесткие санкции за ненадлежащую утилизацию и поэтапное введение запрета на захоронение отходов, пригодных к вторичной переработке, при этом приоритетным направлением является максимальное использование ТКО с целью предотвращения образования отходов и их сокращения. Как сообщили «Континенту Сибирь» в пресс­службе правительства Новосибирской области, в минпромторге в рамках реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» была создана рабочая группа по вопросам переработки ТКО. «С лета 2019 года рабочая группа приступила к активной деятельности. Проводится анализ текущего состояния отрасли глубокой переработки, а также прорабатываются варианты стимулирования и государственной поддержки промышленных предприятий, вводящих мощности по вторичной переработке отходов», — рассказали в пресс­службе. В регионе планируется строительство мусорных полигонов и заводов по переработке отходов, но сроки реализации этих планов пока неизвестны.

Тем временем к проблеме переработки мусора подключаются частные инвестиции. АО «Новосибирский картонно­бумажный комбинат» (НКБК) стало частным инвестиционным проектом бизнесмена Игоря Диденко, создателя группы компаний «ГофроМастер». Завод по производству гофротары уже работает на полную мощность. На подходе — фабрика по переработке макулатурного сырья в бумагу для гофрирования и картон для плоских слоев гофрокартона, из которого потом делается любая гофроупаковка. Нет ни одного производителя или логиста, кто не использовал бы гофроупаковку, заменившую и деревянные ящики, и пластиковые контейнеры. В нее пакуется все, от мороженого до смартфонов. В советское время крупные картонно­бумажные комбинаты работали в центральной части России, в Сибири же это направление практически не развивалось. Новосибирская макулатура, включая отходы производства, потребления и то, что собирается в магазинах торговых сетей, сейчас идет в распределительные центры и пока уезжает из области, так как специализированных перерабатывающих производств в регионе нет. В итоге Новосибирская область теряет при этом огромные объемы ценного вторичного сырья, добавленную стоимость, налоги и новые рабочие места. По словам Игоря Диденко, общемировой тренд сегодня диктует создание производства продукции из макулатурного сырья там, где живут потребители. Фабрики по переработке и производству бумажной тары строятся вокруг городов, огромных агломераций, генерирующих бытовые отходы. «До 90% упаковки в США делается из вторсырья. Когда у американцев не хватало перерабатывающих мощностей, огромное количество макулатуры уходило в Китай», — пояснил руководитель «Новосибирского КБК».

Запуск комбината стал первым примером создания в Новосибирске «нулевой отрасли» — производства, которого ранее в регионе не было

Запуск комбината стал первым примером создания в Новосибирске «нулевой отрасли» — производства, которого ранее в регионе не было. «Этого здесь не делалось, и это было сложно. Если бы не мы, лет через 10 такое предприятие запустил бы кто­нибудь другой. Но тем приятнее, что это сделали сейчас мы. Мы уже два года занимаемся вопросом переработки сырья. Когда проектировали, добивались банковского финансирования, бывало, сталкивались с непониманием, а потом попали в тренд», — пояснил Игорь Диденко. Проект «Новосибирского КБК» был детально разработан и представлен на инвестсовете при главе региона почти полтора года назад. Дальше шла доработка с участием профильных министерств, в первую очередь минэкономразвития. «Мы уже запустили производство и достигли плановых показателей по первой очереди, уже создано 350 рабочих мест. Отдельные вопросы инфраструктурного характера решаются в оперативном режиме. Губернатор здесь был дважды: на открытии первой очереди и на расширенном заседании МАРП совместно с министерством промышленности», — рассказал Игорь Диденко. По оценке бизнесмена, объем собираемой в Новосибирской области и соседних регионах макулатуры позволит полностью загрузить новое предприятие. Новосибирская агломерация, по его данным, генерирует ежемесячно от 6 тыс. до 8 тыс. тонн бумажных отходов, не считая расположенных рядом Алтая, Томска и Кемерова. «В итоге комбинат мощностью в 3 тыс. тонн будет обеспечен исходным сырьем, а с другой стороны, закроет потребности в сырье для производителей гофротары, таким образом, обеспечен спрос», — уточнил Игорь Диденко.

Новосибирские бизнесмены позитивно оценивают предстоящий запуск нового производства в регионе. «Он позволит нашей компании удешевить закупаемый гофрокартон за счет применения производителем макулатурного сырья, а также сократить количество отходов, которые вывозятся на полигоны ТБО, что уменьшит негативное влияние на экологию региона», — рассказал директор по коммуникациям группы компаний «Руст» Олег Егоров. Перспективу снижения стоимости гофротары и улучшения ее качества в случае интеграции предприятий по переработке и производству отметил также генеральный директор ОАО «Новосибирский хладокомбинат» Алексей Мисюра. «Мы будем рады тот объем макулатуры, который у нас образуется, а это довольно приличное количество, поставлять на предприятие по переработке в более удобном формате, чем делаем это сейчас», — подчеркнул бизнесмен. По словам президента МАРП Сергея Карпекина, предприятие полного цикла несет «массу плюсов». «Это новое предприятие, которое будет генерировать достаточный объем прибыли и уменьшит стоимость готовой продукции. У нас прогнозы по этому проекту позитивные, неоднократно были на площадке с губернатором. Хороший, амбициозный проект, сейчас главное, чтобы предприятие вышло на проектную мощность», — отметил Сергей Карпекин.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Гончаров,

министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области:

— Тема глубокой переработки отходов актуальна не только в рамках региона. Мы в мировой экономике находимся в этом плане, к сожалению, не на лидирующих позициях, но тренд задан. И всемирный, и общероссийский. Руководство страны четко понимает, что если мы в течение ближайшего времени не пересмотрим ситуацию, то она может дойти до точки невозврата. Когда уже будет невозможно рассматривать вопросы, к примеру, рекультивации территорий, занятых полигонами ТБО.

При министерстве была создана рабочая группа, рассматривающая вопрос глубокой переработки отходов. В состав группы включены также представители предприятий, занимающихся переработкой ТБО. Одна из задач, поставленная перед группой, — выяснить, какие меры господдержки требуются переработчикам. К переработке нужно подключать научный потенциал региона, чтобы она шла на высоком технологическом уровне.

Предприятия, которые у нас сейчас занимаются глубокой переработкой отходов, можно пересчитать по пальцам одной руки. Мы готовы рассматривать предложения. Строительство в Новосибирске завода по переработке макулатуры в бумагу и картон имеет большой потенциал. Будем приветствовать такие начинания, это очень правильно с точки зрения формирования и развития на долгосрочную перспективу отрасли промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления. В задачах региона — сделать эту работу системной.

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