Налоговая потребовала банкротства новосибирского медтехнопарка

Инспекция налоговой службы по Центральному району Новосибирска обратилась в арбитраж с требованием банкротства АО «Инновационный медико-технологический центр», работающий в структуре НИИ травматологии и ортопедии имени Цивьяна.

В информации на сайте арбитражного суда Новосибирской области уточняется, что сумма исковых требований налоговой к медицинскому технопарку составляет около 2,4 млн рублей. Дата рассмотрения иска пока не назначена.

Напомним, медицинский технопарк был создан в 2010 году. Учредителями технопарка с уставным капиталом в 10 тыс. рублей в равных долях являются ООО «Инокор» и ООО «Техинком». Выручка акционерного общества в 2017 году составила 33 млн рублей. Сейчас на сайте медтехнопарка значатся два резидента: ООО «Иннорта» и ООО «Таргетные медицинские технологии».

Медицинский технопарк, работающий в структуре НИИТО имени Цивьяна возглавляет Екатерина Мамонова. Ее супруг, теперь уже бывший руководитель НИИТО Михаил Садовой отбывает наказание по приговору Центрального райсуда Новосибирска, признавшего его виновным в хищении 10,7 млн рублей.

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