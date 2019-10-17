Экс-директор новосибирского ЦУМа выйдет по УДО

Калининский райсуд Новосибирска принял решение об условно-досрочном освобождении из колонии бывшего директора ЦУМа и экс-депутата регионального парламента Юрия Глазычева, осужденного в 2016 году за мошенничество.

Сообщение о решении удовлетворить ходатайство осужденного опубликовано на сайте Калининского районного суда Новосибирска. В сообщении указывается, что причиной УДО стало примерное поведение Юрия Глазычева в колонии-поселении, где он отбывал срок. Осужденный не допускал нарушений порядка и получал поощрения. Кроме того, потерпевшие от действий Глазычева не заявили гражданский иск в отношении него. «Суд пришел к выводу, что цели уголовного наказания и социальная справедливость достигнуты, и Глазычев не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания», — говорится в сообщении. Сокращение срока отбытия наказания для Юрия Глазычева составит один год, 7 месяцев и 25 дней.

Напомним, приговор Юрию Глазычеву Заельцовский районный суд Новосибирска вынес в декабре 2016 год, приговорив его к 5 годам колонии-поселении. Депутат и бизнесмен был обвинен в мошенничестве в связи с хищением почти миллиарда рублей в составе преступной группы. По версии следствия, группа похитила деньги, выделенные банком «Уралсиб» новосибирскому ЦУМу для покупки акций ОАО «ГУМ», а также похитила 21 млн рублей у миноритарных акционеров ЦУМа. В июне текущего года Калининский суд отказал Юрию Глазычеву в УДО, адвокаты бизнесмена опротестовали решение. Против досрочного освобождения Глазычева также выступали акционеры ЦУМа.

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