Андрей Травников обсудил с делегацией минсельхоза России вопросы экспортного потенциала в сельском хозяйстве.

По сообщению пресс-службы, 17 октября состоялась встреча губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и заместителя министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут. На обсуждение были вынесены вопросы производства в регионе зерновых, зернобобовых и масличных культур, а также развития экспортного потенциала.

Также делегация минсельхоза РФ приняла участие в совещании по развитию экспортного потенциала зерновых и масличных культур, которое проходило в правительстве Новосибирской области. На нем присутствовали крупнейшие федеральные экспортеры зерна, выразившие свою заинтересованность в работе с местными поставщиками, а также сельхозтоваропроизводители.

«Развитие экспортного потенциала АПК крайне важно для Новосибирской области. Регион полностью закрывает свою внутреннюю потребность в зерне и имеет существенный профицит – за последние пять лет порядка 700 тысяч тонн ежегодно, который необходимо реализовывать за пределы области», – отметил проводивший совещание заместитель губернатора региона Вячеслав Ярманов.

Также министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко рассказал о завершении уборочной кампании, по итогам которой собрано 2 млн 597 тысяч тонн зерна. Оксана Лут, в свою очередь, обратила внимание на более высокое качество сибирского зерна в сравнении с зерном из центральной части страны.

Участники совещания обсудили ситуацию на рынке зерновых и масличных культур в РФ и в Новосибирской области, пути развития экспортного потенциала АПК региона и вопрос об удаленном от внешних границ положением области, которое препятствует сбыту сибирского зерна.

Работа по отгрузке зерновых ведется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В соответствии с ним правительством области разработан региональный проект «Экспорт продукции АПК». Он предусматривает увеличение экспортных отгрузок злаков к 2024 году в 2,5 раза до 29,2 млн долларов США.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.