Первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов дал поручение строго контролировать график работ и закупку медицинского оборудования на каждом из проблемных объектов медучреждений региона.

По сообщению пресс-службы,16 октября первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов провел совещание, на котором со своими докладами выступили главные врачи и руководители медицинских организаций региона. На заседании обсуждались варианты решения, возникающих при реализации нацпроекта «Здравоохранение», проблем.

Завершение процесса оформления необходимых документов для работы фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) – стал одним из наиболее актуальных вопросов. ФАПы сдаются в эксплуатацию в Тогучинском, Болотнинском, Венгеровском и Доволенском районах. Средства на их запуск предусмотрены федеральным бюджетом.

Также главврачи представили отчеты по итогам ремонта помещений, закупки оборудования и обновления инфраструктуры. На некоторых объектах ремонтные работы осуществляются с существенным нарушением сроков.

Юрий Петухов обратился к представителям министерства здравоохранения и министерства строительства Новосибирской области, а также к главам районов с поручением не допускать задержки сроков оформления документации, простоев, нарушения графика работ и снижения их качества. Он обратил особое внимание на необходимость держать ситуацию на строгом контроле.

Кроме того, заместитель отметил важность полного освоения выделенных из резервного фонда правительства РФ Новосибирской области 228 млн рублей. Они предназначены для закупки оборудования – флюорографов и аппарата МРТ, а также для проведения капитального ремонта в детском поликлиническом отделении ГБУЗ НСО «Искитимская центральная городская больница».

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