Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев ввел в эксплуатацию Новосибирский укрупненный центр организации воздушного движения.

16 октября в ходе телемоста с Новосибирском Дмитрий Медведев торжественно ввел в эксплуатацию Новосибирский укрупненный центр организации воздушного движения. Сам председатель правительства РФ находился в таком же центре в Екатеринбурге.

В открытии участие принял заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин. Сама церемония состоялась в аэропорту «Толмачево», в ходе которой почетные гости смогли ознакомиться с работой всех подразделений обновленного центра.

«Этого события мы ждали почти три года, на протяжении которых шла реконструкция и техническое перевооружение данного центра. Открытие реконструированного центра важно для развития региона. Это позволит повысить безопасность полетов и более эффективно использовать воздушное пространство Западной Сибири. Позволит увеличить пропускную способность воздушных коридоров России, в том числе международных», – обратился к собравшимся Вячеслав Невежин от имени Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Новосибирский укрупненный центр Единой системы организации воздушного движения осуществляет обслуживание пользователей воздушного пространства над территорией шести субъектов Российской Федерации: Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областей, а также Алтайского края и Республики Алтай.

Всего таких филиалов, как в Новосибирской области, по всей стране насчитывается 19. Предприятие является национальным провайдером аэронавигационного обслуживания России и входит в состав филиала «Аэронавигация Западной Сибири» Федерального государственного унитарного предприятия «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»).

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