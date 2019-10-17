В период с 2019 по 2020 годы правительство Омской области планирует законсервировать две станции городского метро.

На международной специализированной выставке «Дорога – 2019», которая проходит сейчас в Екатеринбурге, министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Антон Заев сообщил ТАСС, что до конца текущего года консервация двух станций недостроенного омского метро будет завершена.

Также министр рассказал, что в течение последующих 2-3 лет процесс консервации продолжится. Объемы работ будут зависеть от выделенных из федерального бюджета финансовых средств. Напомним, что по информации Счетной палаты, стоимость консервации подземки составляет около 3 млрд рублей.

Омское метро начали строить с 1992 года. За почти 30 лет были сданы пять станций и соединяющие их тоннели. По оценкам чиновников, проект успели реализовать лишь на треть. Наибольшая готовность – у станции «Библиотека Пушкина».

На ее территории оборудуют музейное пространство, в котором планируется провести восемь выставок. Это произойдет благодаря победе проекта «Проект М. Перезапуск омской подземки» в конкурсе «Музей. Сила места». Его проводил благотворительный фонд бизнесмена Владимира Потанина. Первая из выставок откроется уже в декабре.

Всего в строительство омского метрополитена было инвестировано более 20 млрд рублей. Однако осуществление этого проекта признали нецелесообразным.

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