В рядах новосибирских единороссов продолжается дискуссия, как интерпретировать информацию о порядке руководства избирательными кампаниями 2020 года, которая циркулирует в регионе после визита секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака.

Неоднозначные ожидания

У руля выборов единороссов в Новосибирской области по решению федерального руководства партии встали опытные политики, «проверенные в боях», в том числе внутрипартийных. Согласно сообщению, которое распространил вечером в понедельник 30 сентября «Континент Сибирь», предвыборным штабом руководит сторонник «Единой России», член фракции, спикер регионального парламента Андрей Шимкив. Восстановивший в 2016-м партбилет, депутат Госдумы Виктор Игнатов — уполномоченный координатор от генерального совета ЕР.

По сведениям «Континента Сибирь», именно действующий глава ЗС будет редактировать кандидатские списки и принимать стратегические решения в ходе кампании. Преимущество Шимкива в том, что ему доверяют все стороны политического процесса – он пользуется авторитетом в рядах единороссов и в целом в депутатском корпусе как человек, с чьим именем связан заметный рост эффективности представительной ветви власти в Новосибирской области. Ему доверяет Москва, которая готова рассматривать его кандидатуру в том числе и на губернаторские позиции. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников видит в нём ответственного и предсказуемого политического партнёра (о доверительных отношениях с главой ЗС губернатор сам рассказывал в интервью «КС» в начале этого года). У Виктора Игнатова при его политтехнологическом опыте более сложная репутационная ситуация, ограничивающая его возможности в Новосибирской области.

Если Шимкив состоялся как публичный политик и лидер, то Игнатов успел создать себе не только в регионе, но и в Москве устойчивый образ технолога и теневого манипулятора, насколько креативного, настолько же и внушающего опасения. Слава комбинатора вредит Игнатову, поскольку в любых его предложениях, даже максимально конструктивных, настороженно ищется второе дно. Сам факт, что человек, в качестве политтехнолога специализирующийся на формировании репутаций, настолько запустил собственный имидж, вызывает недоумение и вопросы. Тем не менее, в рамках избирательной кампании принято решение задействовать творческий потенциал депутата Госдумы для работы по обеспечению стабильности региональной политической системы – но под контролем «старших товарищей». Однако в отсутствие председателя ЗС, отметившего 55-летие и ушедшего в кратковременный отпуск, Игнатов, по отзывам ряда собеседников «КС», решительно заполнил вакуум и начал формировать представление о том, что именно он на выборах главный. У других участников контактов с Андреем Турчаком остаётся ощущение, что договаривались не совсем об этом.

Репутация Игнатова как предприимчивого и не всегда покладистого человека, чьи интересы никогда не ограничиваются официальными партийными рамками, заставляет часть собеседников «КС» скептически воспринимать сценарий, при котором «координатор» воздержится от активного наполнения депутатского корпуса лично ему обязанными людьми. Впрочем, призывы «не демонизировать личность» Игнатова встречаются не реже, чем уверенные заявления о том, что «он работает прежде всего в собственных интересах». Стремясь разобраться, кто прав, «Континент Сибирь» решил вспомнить результаты предыдущих избирательных кампаний, которыми занимался Виктор Игнатов.

Экскурс в историю

В 29 лет Игнатов стал депутатом новосибирского областного Совета. В 31, в 1999-м, — одним из руководителей штаба Виктора Толоконского на губернаторских выборах. Тот выиграл, но во втором туре и с отрывом всего в 2 % от Ивана Старикова, который до 1995 был депутатом Госдумы. До упомянутых событий Игнатов не один год был помощником и деловым партнером Старикова. Считается, что после того, как главный соперник Толоконского тогдашний губернатор Виталий Муха после первого тура сошёл с дистанции, Игнатов не особо утруждал себя дальнейшей предвыборной работой – победу в итоге вырвали другие соратники тогдашнего мэра Новосибирска Алексей Беспаликов, Евгений Покровский ну и, конечно, сам Виктор Толоконский, выигравший у Старикова публичные дебаты. Этот нюанс некоторые политические наблюдатели приводят до сих пор, когда рассуждают, почему после победы Толоконского Виктор Александрович младший, как с тех пор стали его кулуарно называть, далеко не сразу пришёлся к новому двору. Кстати, в 2003-м Игнатов уже не играл прежней роли в кампании Толоконского, её уверенно провёл Беспаликов, а Виктор Александрович старший выиграл в первом же туре с результатом 58 %. Его ближайший соперник Михаил Титов набрал 18 %, а Иван Стариков — всего 9 %. Кстати, в 2004-м Игнатов решит выдвигаться в мэры Новосибирска, но снимет свою кандидатуру, когда Толоконский публично поддержит действующего главу городской администрации Владимира Городецкого.

В 2000-м году в президенты избирался Владимир Путин. Игнатов стал руководителем его избирательного штаба в Новосибирской области. Здесь процент голосов за главу государства был ниже общероссийского. В 2001-м Игнатов получил кресло в Совете Федерации от администрации Новосибирской области. Это назначение эксперты связывали именно с благодарностью главы региона Виктора Толоконского за участие Игнатова в губернаторской гонке. Но Кремль не забраковал его кандидатуру, несмотря на итоги голосования за президента в регионе. С другой стороны, Путин на тех выборах обошел кандидата от КПРФ Геннадия Зюганова. Борису Ельцину, например, в Новосибирской области этого не удавалось.

В декабре 2001 прошли выборы в облсовет. Перед командой Толоконского стояла задача — избрание лояльного к областной власти депутатского состава. При этом сам Игнатов отмечал в интервью «Континенту Сибирь»: в приоритете — не партийная составляющая, а «законодательный орган, с которым можно будет эффективно работать».

Игнатов тогда еще не был членом «Единой России». Сотрудничал с разными политическими силами. Например, в 1999-м безуспешно пытался попасть в Госдуму от «Экологической партии «Кедр». В следующий созыв — от «Российской экологической партии» («зеленые»). Это было в 2003-м, когда «Единая Россия» в Новосибирске решила публично поддержать двух «чужих» кандидатов — Виктора Игнатова и нынешнего спикера Заксобрания Андрея Шимкива, тогда занимавшего пост управляющего директора ОАО «Новосибирскнефтепродукт».

В 2005 году Игнатов становится членом президиума новосибирского политсовета ЕР. Ему поручают руководить предвыборным штабом в облсовет. Фракция ЕР в том созыве имела подавляющее большинство, в ней состояли 68 депутатов. В объединении КПРФ — 18 человек, еще 11 не входили ни в одну из депутатских групп. На сессии, где решался вопрос, кто станет спикером, Игнатов неожиданно выдвинулся против Беспаликова, своего старшего товарища по губернаторской команде, которого Толоконский как раз и делегировал возглавить представительную власть. В политических кругах гадали, что это было. Выступление против губернатора с целью в альянсе с Александром Карелиным перехватить контроль над регионом? Амбиции, попытка выразить особую позицию? Становление партийного отделения как самостоятельной структуры? Беспаликов победил только после повторного голосования с небольшим перевесом. «Не нужно демонизировать личность Игнатова. Это очень грамотный человек, имеющий совершенно справедливые амбиции, представитель нового политического поколения. Но если большинство примет решение, Игнатов всегда будет на его стороне», — говорил экс-глава исполкома «ЕР» в Новосибирске Олег Иванинский в интервью «Континенту Сибирь» в 2005 году.

В 2010-м Москва сменит руководителя региона на Василия Юрченко. Толоконский получит должность полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе. В 2012 году Игнатов в полпредстве станет его помощником. Что, впрочем, не помешает обоим влиять на местную политику.

Но сначала был 2010 год и выборы в Законодательное собрание Новосибирской области. Кампанией ЕР руководил Игнатов. Результат получился двойственный. Федеральное руководство партии давало установку: ЕР должна набрать 60 %, потом снизило планку до 50 %. «Единая Россия» в Новосибирской области получила около 45 %. Это был худший результат для ЕР по сравнению с остальными шестью регионами, где тогда же прошли выборы. Хотя ЕР все же получила большинство (50 мандатов) в региональном парламенте.

Оргвыводы не заставили себя ждать. Алексей Беспаликов оставил пост секретаря политсовета новосибирского отделения «Единой России», отказался от мандата в заксобрании и почётно отправился в Совет Федерации.

Непосредственные участники событий расценивают вклад Игнатова в результаты той кампании по-разному. Одни упоминают тактику «балансирования между разными группами интересов». Были те, кто винил именно его в низком результате партии. Другие придерживались мнения, что новосибирским единороссам «вставляли палки в колеса». Алексей Беспаликов сегодня в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» отмечает: «Ни его, ни моей вины в тех результатах не было. Ответственность лежит на московских кураторах, которые вмешивались, не имея полноценного представления о местной специфике, о том, что Новосибирская область отличается от других территорий».

Новосибирская область тогда, в 2010 году, стала экспериментальной площадкой, где «ЕР» обкатывала подходы к кампании в ГД. Партсписки возглавили незнакомые для многих жителей области люди, например депутат ГД Ольга Онищенко. Не стоит забывать, что накануне выборов в ЗС Василий Юрченко сменил Толоконского в кресле губернатора. Некоторые эксперты называли это едва ли не решающим фактором низкого процента голосов за ЕР.

Конфликт Юрченко с Толоконским и Игнатовым тогда уже отражался на карьере всех троих. В 2010 году «Континент Сибирь» писал, что по информации редакции, Игнатов остался без мандата в ЗС, на который претендовал по партсписку, не без участия в вопросе областной администрации.

К концу 2010 года Игнатов временно сменил Олега Иванинского на посту главы исполкома ЕР в Новосибирске. Это было решением федерального руководства. Члены президиума регионального политсовета партии встретили его настороженно. Чтобы не обострять отношения с Москвой, единороссы формально выразили согласие поддержать предложенную сверху кандидатуру. Но ненадолго. Весной 2011 года мэрами трех муниципальных образований В Новосибирской области стали кандидаты от оппозиционных партий. Например, в Бердске — втором по значимости городе области — уверенно победил мэр-коммунист Илья Потапов. В итоге полномочий лишились секретарь новосибирского политсовета ЕР Иван Мороз и руководитель исполкома Виктор Игнатов.

В 2013 году набиравший обороты конфликт с Юрченко привел к исключению Игнатова из «Единой России». Формально «за интриги» на выборах уполномоченного по правам человека.

Потом был 2014 год. В марте президент отправил губернатора Василия Юрченко в отставку «по утрате доверия», в апреле мэром Новосибирска стал первый секретарь новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть. Коммунист в благодарность за тот результат сделал Игнатова первым вице-мэром. По мнению большинства экспертов избирательная кампания 2014 года, трудная и ожесточённая, была «звёздным часом» Виктора Александровича. В её ходе он продемонстрировал высокие организаторские способности и изобретательность, добиваясь победы Локтя над таким сильным соперником, как Владимир Знатков, на чьей стороне выступала вся машина региональной/муниципальной власти. Но в немалой степени лично для Игнатова победа оказалась пирровой. Став заместителем мэра, он создал множество проблем и ему, и себе, пытаясь использовать муниципалитет в качестве плацдарма для захвата власти в области и вернув Новосибирск к давно забытым временам конфликта руководителей субъекта Федерации и областного центра. В итоге под нажимом губернаторской команды (а также и силовиков) ему пришлось фактически «спасаться бегством» из мэрии (не с пустыми руками, говорят злопыхатели). Аэродром был обретён в Госдуме, куда экс-вице-мэр попал, восстановив членство в ЕР и максимально расчистив округ от сколько-нибудь значимых соперников при активной поддержке практически всех структур власти в регионе, мечтавших видеть его подальше от Новосибирска.

В 2019 году Игнатов курировал кампанию единороссов в госсобрание Республики Алтай. В результате фракция ЕР в региональном парламенте смогла удержать большинство, но не все уверены, что это достижение поддаётся интерпретации как прорыв и оглушительная победа. Чтобы такая оценка получила преобладание, требуется весьма пессимистическое описание текущего положения дел ЕР. Когда депутат горсовета Новосибирска Игорь Салов называет Игнатова «антикризисным управляющим» (см. прямую речь в конце материала), выражая уверенность, что «это то, что нам сейчас надо», он тем самым недвусмысленно признаётся в собственном мнении: партия-то в кризисе. Довольно странно выглядит следующая фраза депутата, который тут же без паузы кого-то призывает не преувеличивать трудности, стоящие перед ЕР. При прочтении возникает интригующий вопрос, с кем он в данном случае разговаривает – неужели с самим собой? Заметим, что политики и эксперты, выступающие в рамках проекта «Трансфер», настроены достаточно уверенно относительно перспектив «партии власти», в скором времени собирающейся отметить своё 20-летие.

В контакте с губернатором

В теме назначения спикера областного парламента главой избирательного штаба на областных и городских выборах 2020 не ощущается очевидного сопротивления. У кого-то вызывает вопросы его беспартийный статус. Не исключено, что отсутствие официального членства в ЕР в чем-то расширяет его договорные возможности — они безусловно нужны при формировании не монопартийной структуры в ЗС и горсовете. «Не должно быть в этом вопросе косности. Возможно, в надпартийном статусе главе Законодательного собрания предпочтительнее работать с другими фракциями. Но это не подменяет активного присутствия Андрея Ивановича в партийной жизни. Он участвует в собраниях президиума политсовета, на округах говорит от имени решения партии с избирателями», — говорит секретарь новосибирского регионального отделения ЕР Андрей Панферов.

Напомним, именно Шимкив выступал третьей стороной, посредником, условным гарантом при публичном заключении пакта между Анатолием Локтем и Андреем Травниковым накануне губернаторской кампании-2018. Коммунисты ее пропустили, чтобы потом и единороссы не утруждали себя борьбой за пост мэра Новосибирска-2019. Андрей Шимкив за четыре года руководства областным парламентом продемонстрировал: с мнением депутатского корпуса стоит считаться. С другой стороны, он доказал готовность законодательной власти к конструктивному и эффективному сотрудничеству с исполнительной. Его назначение руководителем штаба — демонстрация доверия к нему со стороны Москвы и руководства Новосибирской области. Андрей Травников — член генерального совета ЕР. Один из представителей президиума регионального политсовета партии в разговоре с «Континентом Сибирь» допустил, что предложение поставить сейчас во главе кампании единороссов Андрея Шимкива могло исходить именно от губернатора Новосибирской области.

Можно ли было обойтись без Игнатова — вопрос философский. С одной стороны, вряд ли на произошедшее не повлияло его личное желание быть максимально близко к политическим процессам в Новосибирской области. С другой стороны, депутаты Госдумы традиционно курируют кампании в Новосибирской области. На прошлых выборах депутат Госдумы Виктор Кидяев, избранный от Тамбовской области, был куратором новосибирской избирательной кампании в ранге замсекретаря генсовета (тогда Сергея Неверова). Виктор Игнатов в тонкостях местной политической жизни подкован, мягко говоря, не хуже него, хотя в полной мере лавры Кидяева достанутся ярославскому депутату ГД Александру Грибову.

Выборы в Новосибирской области для «Единой России» обещают быть, как всегда, не простыми. ЕР делает заявку на сохранение веса в регионе в период проседания рейтинга. Определенные сложности сулит чёткая установка федерального руководства партии не прятать свою принадлежность к ЕР за самовыдвижением. Подобное дистанцирование некоторым будущим кандидатам казалось неплохим способом пройти в депутаты, когда часть избирателей принципиально не хотят голосовать за тех, кто имеет отношение к «Единой России». Но Турчак в Новосибирске дал понять: самовыдвижение влечет за собой автоматическое исключение из партии.

Андрей Панферов подчеркивает, что априори большая ответственность за избирательную кампанию лежит на исполнительной власти. «Штаб в любом случае будет корректировать свои действия с правительством. Автономно, без консультаций с первыми лицами региона действовать никто не станет. Исполнительная власть — стабилизаторы выборной кампании», — говорит корреспонденту «Континента Сибирь» руководитель новосибирского отделения ЕР.

Прямая речь:

Алексей БЕСПАЛИКОВ,

ветеран новосибирской политики:

— Игнатова я считаю профессионалом. У него есть политический нюх, он чувствует пульс, колебания настроений и предпочтения электората. Если он будет принимать участие в кампании, сработает как надо.

Андрей ПАНФЕРОВ,

секретарь новосибирского регионального отделения ЕР:

— Виктор Игнатов провел не одну кампанию. В узких вопросах избирательного механизма он разбирается лучше многих. Его не нужно было исключать из ЕР в 2013 году. Василий Алексеевич Юрченко вряд ли тогда думал об уроках российской истории. С такими натурами, как Игнатов, нужно предметно, бесстрастно работать, а не изгонять.

Сергей КАПИШНИКОВ,

секретарь отделения ЕР в Дзержинском районе Новосибирска:

— Считаю логичным формирование единого центра курирования кампании единороссов в Совет депутатов и в Заксобрание. Политически верно назначить главой избирательного штаба председателя областного парламента Андрея Шимкива. Он всегда принимает взвешенные решения совместно с руководством «Единой России». Кроме того, губернатор Новосибирской области Андрей Александрович Травников заявлял, что между ним и мэром Новосибирска Анатолием Евгеньевичем Локотем нормальные взаимоотношения и все вопросы согласуются.

Думаю, что является логичным решение об участии Виктора Игнатова в координировании избирательных кампаний 2020 года в Новосибирской области. В выборах, которые раньше курировал Виктор Игнатов, «Единая Россия» показывала неплохие результаты на фоне страны, регион не выделялся громкими политическими акциями. В следующем году нас ждут большие изменения, возможно, предстоит новая нарезка округов в горсовет. На мой взгляд, стоит учитывать имеющийся личный контакт Виктора Игнатова с мэром Новосибирска. В этом контексте логика назначения говорит сама за себя.

Игорь САЛОВ,

депутат горсовета Новосибирска:

— Игнатов — талантливый антикризисный управляющий. Человек умеет договариваться. Его назначение красноречиво говорит о том, что предвыборная ситуация непростая. Хотя я считаю, что слова о катастрофическом положении ЕР большое преувеличение. Распространение подобных слухов выгодно определенным фигурам.

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